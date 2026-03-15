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Tirreno Adriatico 2026

Tirreno Adriatico 2026, ultima tappa a Milan. Il vincitore finale è Del Toro: classifica

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©Getty

Jonathan Milan ha vinto in volata la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico, con arrivo a San Benedetto del Tronto. A conquistare questa edizione della Corsa dei due Mari, però, è il messicano Isaac Del Toro, davanti a Matteo Jorgenson e a Giulio Pellizzari. Ecco le prime dieci posizioni nella classifica generale

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