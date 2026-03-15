Tirreno Adriatico 2026, ultima tappa a Milan. Il vincitore finale è Del Toro: classifica
Jonathan Milan ha vinto in volata la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico, con arrivo a San Benedetto del Tronto. A conquistare questa edizione della Corsa dei due Mari, però, è il messicano Isaac Del Toro, davanti a Matteo Jorgenson e a Giulio Pellizzari. Ecco le prime dieci posizioni nella classifica generale
- Isaac Del Toro ha vinto la Tirreno Adriatico 2026. Il ciclista messicano, che corre per l'UAE Team Emirates XRG e alla vigilia era considerato l’uomo da battere, si è aggiudicato la Corsa dei due Mari a 22 anni.
- A vincere la settima e ultima tappa della Tirreno Adriatico 2026 è stato l'italiano Jonathan Milan, che in volata ha tagliato per primo il traguardo di San Benedetto del Tronto. Dietro di lui l'australiano Sam Welsford e il belga Laurenz Rex.
- Tornando alla classifica generale, dopo Isaac Del Toro si è piazzato lo statunitense Matteo Jorgenson e poi l'azzurro Giulio Pellizzari. Ecco le prime dieci posizioni.
- Al primo posto della classifica generale, come detto, si è piazzato Isaac Del Toro. Il messicano nella tappa di oggi da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto, di 142 km, è arrivato col gruppo, assicurandosi il successo finale con 40 secondi di vantaggio sullo statunitense Matteo Jorgenson e di 42 sull'italiano Giulio Pellizzari.
- Secondo posto nella classfica generale per lo statunitense Matteo Jorgenson.
- Terzo posto per l'italiano Giulio Pellizzari.
- Quarto il norvegese Tobias Halland Johannessen.
- Quinto posto nella classifica generale per lo sloveno Primož Roglič.
- Sesto un altro italiano, Giulio Ciccone.
- Il colombiano Santiago Buitrago ha chiuso al settimo posto della classifica generale.
- Ottavo posto per l'irlandese Ben Healy.
- Lo statunitense Magnus Sheffield è nono.
- A chiudere la top10 della Tirreno-Adriatico è l'italiano Alessandro Pinarello.