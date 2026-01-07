Ciclismo, Simon Yates ha annunciato il ritiro a 33 anni

Con un lungo messaggio pubblicato sui social il campione britannico, vincitore di Vuelta e Giro d'Italia, ha comunicato la sua decisione. "E' il momento giusto per allontanarsi", ha scritto su Instagram

Il ciclista britannico Simon Yates, due volte campione di grandi giri come Vuelta e Giro d'Italia, ha deciso di porre fine alla sua carriera da professionista, all'età di 33 anni. Lo ha comunicato ufficialmente attraverso un post comparso sulla sua pagina Instagram. Yates appende la bicicletta al chiodo dopo il trionfo della Vuelta nel 2018 e dopo aver conquistato il titolo del Giro d'Italia lo scorso maggio. Fratello gemello di Adam Yates, il campione britannico ha anche ottenuto tre vittorie di tappa al Tour de France, dove il suo miglior risultato in classifica generale è stato un quarto posto nel 2023.

Le parole di Yates

"Sono profondamente orgoglioso di ciò che sono riuscito a raggiungere e altrettanto grato per gli insegnamenti che ne sono derivati. Se le vittorie rimarranno sempre impresse, i giorni più difficili e le battute d'arresto sono stati altrettanto importanti", ha scritto Yates. "È il momento giusto per allontanarsi", ha continuato l'ex corridore, ripercorrendo una carriera che lo ha portato dal velodromo di Manchester alle vette più alte del ciclismo mondiale. Nel suo messaggio di commiato al ciclismo, Yates ha rivolto un ringraziamento speciale alla Visma-Lease a Bike, il team che gli ha permesso di "riscrivere la propria storia" da professionista. Nel post di addio alle corse non sono mancati poi anche passaggi dedicati alla famiglia e ai compagni di squadra, punti fermi della sua carriera sportiva contraddistinta da una forza particolare che gli ha permesso "di superare i giorni più bui per godersi, finalmente, la luce della vittoria totale".