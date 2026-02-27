Offerte Sky
Sorteggi Champions, Europa League e Conference: le avversarie delle italiane agli ottavi

Sport
©Ansa

A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League. Le squadre italiane ancora in corsa sono quattro: l’Atalanta nella massima competizione europea per club, Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference. L'Atalanta affronterà i tedeschi del Bayern Monaco. Derby italiano tra Bologna e Roma. Fiorentina contro i polacchi del Rakow

A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Champions LeagueEuropa League e Conference League. Decisi anche gli incroci dei quarti di finale e delle semifinali. Le squadre italiane ancora in corsa in Europa sono quattro: l’Atalanta nella massima competizione europea per club, Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference. Ecco le prossime avversarie delle italiane e tutti gli scontri.

Le avversarie di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina

L'Atalanta, agli ottavi di Champions League, affronterà i tedeschi del Bayern Monaco. Se riuscisse a passare il turno, la Dea ai quarti dovrebbe vedersela con la vincente della sfida tra Real Madrid e Manchester City. In Europa League, invece, agli ottavi sarà derby italiano tra Bologna e Roma: chi passa, ai quarti affronterà la vincente della sfida tra Lille e Aston Villa. La Fiorentina, nei quarti di finale di Conference League, affronterà i polacchi del Rakow.

Inter Bodo Glimt Champions League

I sorteggi di Champions League

In Champions League hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale 16 squadre.

Otto teste di serie (sono le prime otto classificate della fase campionato):

  • Arsenal (ENG)
  • Bayern München (GER)
  • Liverpool (ENG)
  • Tottenham (ENG)
  • Barcelona (ESP)
  • Chelsea (ENG)
  • Sporting CP (POR)
  • Man City (ENG)

Otto non teste di serie (sono le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta):

  • Real Madrid (ESP)
  • Paris (FRA)
  • Newcastle (ENG)
  • Atleti (ESP)
  • Atalanta (ITA)
  • Leverkusen (GER)
  • Galatasaray (TUR)
  • Bodø/Glimt (NOR)

Gli accoppiamenti agli ottavi di Champions

Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions League usciti dal sorteggio di Nyon (10-11 marzo l'andata, 17-18 marzo il ritorno):

  • Psg-Chelsea
  • Galatasaray-Liverpool
  • Real Madrid-Manchester City
  • ATALANTA-Bayern Monaco
  • Newcastle-Barcellona
  • Atletico Madrid-Tottenham
  • Bodo Glimt-Sporting Lisbona
  • Bayer Leverkusen-Arsenal

Il calendario

Gli ottavi di finale di Champions League si giocheranno a marzo: il 10 e 11 ci sono le gare d’andata, il 17 e 18 quelle di ritorno. I quarti di finale saranno ad aprile: 7 e 8 l’andata, 14 e 15 il ritorno. Le semifinali sono in programma 28 e 29 aprile per le gare d’andata, 5 e 6 maggio per quelle di ritorno. La finale è il 30 maggio 2026 a Budapest.

Sorteggi Champions League
Champions League - ©Ansa

I sorteggi di Europa League

In Europa League hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale 16 squadre.

Otto teste di serie (sono le prime otto classificate della fase campionato):

  • Lyon (FRA)
  • Aston Villa (ENG)
  • Midtjylland (DEN)
  • Real Betis (ESP)
  • Porto (POR)
  • Braga (POR)
  • Freiburg (GER)
  • Roma (ITA)

Otto non teste di serie (sono le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta):

  • Genk (BEL)
  • Bologna (ITA)
  • Stuttgart (GER)
  • Ferencváros (HUN)
  • Nottingham Forest (ENG)
  • Celta (ESP)
  • Lille (FRA)
  • Panathinaikos (GRE)

Gli accoppiamenti agli ottavi di Europa League

Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di Europa League usciti dal sorteggio di Nyon (12 marzo l'andata, 19 marzo il ritorno):

  • Ferencváros-Braga
  • Panathinaikos-Real Betis
  • Genk-Friburgo
  • Celta-Lione
  • Stoccarda-Porto
  • Nottingham Forest-Midtjylland
  • BOLOGNA-ROMA
  • Lille-Aston Villa

Il calendario

Gli ottavi di finale di Europa League si giocheranno a marzo: il 12 ci sono le gare d’andata, il 19 quelle di ritorno. I quarti di finale saranno ad aprile: 9 l’andata, 16 il ritorno. Le semifinali sono in programma il 30 aprile per le gare d’andata, il 7 maggio per quelle di ritorno. La finale è il 20 maggio 2026 a Istanbul.

epa12781358 The group formations are shown on an electronic panel after drawing the UEFA Europa League round of 16, quarter-final and semi-final and final draw, at the UEFA headquarters in Nyon, Switzerland, 27 February 2026. EPA/MARTIAL TREZZINI
Europa League - ©Ansa

I sorteggi di Conference League

In Conference League hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale 16 squadre.

Otto teste di serie (sono le prime otto classificate della fase campionato):

  • Strasbourg (FRA)
  • Raków (POL)
  • AEK Athens (GRE)
  • Sparta Praha (CZE)
  • Rayo Vallecano (ESP)
  • Shakhtar Donetsk (UKR)
  • Mainz (GER)
  • AEK Larnaca (CYP)

Otto non teste di serie (sono le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta):

  • Crystal Palace (ENG)
  • Lech Poznań (POL)
  • Samsunspor (TUR)
  • Celje (SVN)
  • AZ Alkmaar (NED)
  • Fiorentina (ITA)
  • Rijeka (CRO)
  • Sigma Olomouc (CZE)

Gli accoppiamenti agli ottavi di Conference League

Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di Conference League usciti dal sorteggio di Nyon (12 marzo l'andata, 19 marzo il ritorno):

Il calendario

Gli ottavi di finale di Conference League si giocheranno a marzo: il 12 ci sono le gare d’andata, il 19 quelle di ritorno. I quarti di finale saranno ad aprile: 9 l’andata, 16 il ritorno. Le semifinali sono in programma il 30 aprile per le gare d’andata, il 7 maggio per quelle di ritorno. La finale è il 27 maggio 2026 a Lipsia.

Champions League

