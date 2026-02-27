A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League. Le squadre italiane ancora in corsa sono quattro: l’Atalanta nella massima competizione europea per club, Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference. L'Atalanta affronterà i tedeschi del Bayern Monaco. Derby italiano tra Bologna e Roma. Fiorentina contro i polacchi del Rakow ascolta articolo

A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League. Decisi anche gli incroci dei quarti di finale e delle semifinali. Le squadre italiane ancora in corsa in Europa sono quattro: l’Atalanta nella massima competizione europea per club, Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference. Ecco le prossime avversarie delle italiane e tutti gli scontri.

Le avversarie di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina L'Atalanta, agli ottavi di Champions League, affronterà i tedeschi del Bayern Monaco. Se riuscisse a passare il turno, la Dea ai quarti dovrebbe vedersela con la vincente della sfida tra Real Madrid e Manchester City. In Europa League, invece, agli ottavi sarà derby italiano tra Bologna e Roma: chi passa, ai quarti affronterà la vincente della sfida tra Lille e Aston Villa. La Fiorentina, nei quarti di finale di Conference League, affronterà i polacchi del Rakow. Vedi anche Inter-Bodø/Glimt 1-2, nerazzurri fuori dalla Champions League. VIDEO

I sorteggi di Champions League In Champions League hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale 16 squadre. Otto teste di serie (sono le prime otto classificate della fase campionato): Arsenal (ENG)

Bayern München (GER)

Liverpool (ENG)

Tottenham (ENG)

Barcelona (ESP)

Chelsea (ENG)

Sporting CP (POR)

Man City (ENG) Otto non teste di serie (sono le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta): Real Madrid (ESP)

Paris (FRA)

Newcastle (ENG)

Atleti (ESP)

Atalanta (ITA)

Leverkusen (GER)

Galatasaray (TUR)

Bodø/Glimt (NOR) Gli accoppiamenti agli ottavi di Champions Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions League usciti dal sorteggio di Nyon (10-11 marzo l'andata, 17-18 marzo il ritorno): Psg-Chelsea

Galatasaray-Liverpool

Real Madrid-Manchester City

ATALANTA -Bayern Monaco

-Bayern Monaco Newcastle-Barcellona

Atletico Madrid-Tottenham

Bodo Glimt-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen-Arsenal Il calendario Gli ottavi di finale di Champions League si giocheranno a marzo: il 10 e 11 ci sono le gare d’andata, il 17 e 18 quelle di ritorno. I quarti di finale saranno ad aprile: 7 e 8 l’andata, 14 e 15 il ritorno. Le semifinali sono in programma 28 e 29 aprile per le gare d’andata, 5 e 6 maggio per quelle di ritorno. La finale è il 30 maggio 2026 a Budapest. Vedi anche Champions League, le squadre qualificate agli ottavi di finale

I sorteggi di Europa League In Europa League hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale 16 squadre. Otto teste di serie (sono le prime otto classificate della fase campionato): Lyon (FRA)

Aston Villa (ENG)

Midtjylland (DEN)

Real Betis (ESP)

Porto (POR)

Braga (POR)

Freiburg (GER)

Roma (ITA) Otto non teste di serie (sono le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta): Genk (BEL)

Bologna (ITA)

Stuttgart (GER)

Ferencváros (HUN)

Nottingham Forest (ENG)

Celta (ESP)

Lille (FRA)

Panathinaikos (GRE) Gli accoppiamenti agli ottavi di Europa League Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di Europa League usciti dal sorteggio di Nyon (12 marzo l'andata, 19 marzo il ritorno): Ferencváros-Braga

Panathinaikos-Real Betis

Genk-Friburgo

Celta-Lione

Stoccarda-Porto

Nottingham Forest-Midtjylland

BOLOGNA-ROMA

Lille-Aston Villa Il calendario Gli ottavi di finale di Europa League si giocheranno a marzo: il 12 ci sono le gare d’andata, il 19 quelle di ritorno. I quarti di finale saranno ad aprile: 9 l’andata, 16 il ritorno. Le semifinali sono in programma il 30 aprile per le gare d’andata, il 7 maggio per quelle di ritorno. La finale è il 20 maggio 2026 a Istanbul. Vedi anche Europa League e Conference League, le squadre qualificate agli ottavi

