Sorteggi Champions, Europa League e Conference: le avversarie delle italiane agli ottaviSport
A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League. Le squadre italiane ancora in corsa sono quattro: l’Atalanta nella massima competizione europea per club, Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference. L'Atalanta affronterà i tedeschi del Bayern Monaco. Derby italiano tra Bologna e Roma. Fiorentina contro i polacchi del Rakow
A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League. Decisi anche gli incroci dei quarti di finale e delle semifinali. Le squadre italiane ancora in corsa in Europa sono quattro: l’Atalanta nella massima competizione europea per club, Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference. Ecco le prossime avversarie delle italiane e tutti gli scontri.
Le avversarie di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina
L'Atalanta, agli ottavi di Champions League, affronterà i tedeschi del Bayern Monaco. Se riuscisse a passare il turno, la Dea ai quarti dovrebbe vedersela con la vincente della sfida tra Real Madrid e Manchester City. In Europa League, invece, agli ottavi sarà derby italiano tra Bologna e Roma: chi passa, ai quarti affronterà la vincente della sfida tra Lille e Aston Villa. La Fiorentina, nei quarti di finale di Conference League, affronterà i polacchi del Rakow.
Vedi anche
Inter-Bodø/Glimt 1-2, nerazzurri fuori dalla Champions League. VIDEO
I sorteggi di Champions League
In Champions League hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale 16 squadre.
Otto teste di serie (sono le prime otto classificate della fase campionato):
- Arsenal (ENG)
- Bayern München (GER)
- Liverpool (ENG)
- Tottenham (ENG)
- Barcelona (ESP)
- Chelsea (ENG)
- Sporting CP (POR)
- Man City (ENG)
Otto non teste di serie (sono le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta):
- Real Madrid (ESP)
- Paris (FRA)
- Newcastle (ENG)
- Atleti (ESP)
- Atalanta (ITA)
- Leverkusen (GER)
- Galatasaray (TUR)
- Bodø/Glimt (NOR)
Gli accoppiamenti agli ottavi di Champions
Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions League usciti dal sorteggio di Nyon (10-11 marzo l'andata, 17-18 marzo il ritorno):
- Psg-Chelsea
- Galatasaray-Liverpool
- Real Madrid-Manchester City
- ATALANTA-Bayern Monaco
- Newcastle-Barcellona
- Atletico Madrid-Tottenham
- Bodo Glimt-Sporting Lisbona
- Bayer Leverkusen-Arsenal
Il calendario
Gli ottavi di finale di Champions League si giocheranno a marzo: il 10 e 11 ci sono le gare d’andata, il 17 e 18 quelle di ritorno. I quarti di finale saranno ad aprile: 7 e 8 l’andata, 14 e 15 il ritorno. Le semifinali sono in programma 28 e 29 aprile per le gare d’andata, 5 e 6 maggio per quelle di ritorno. La finale è il 30 maggio 2026 a Budapest.
Vedi anche
Champions League, le squadre qualificate agli ottavi di finale
I sorteggi di Europa League
In Europa League hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale 16 squadre.
Otto teste di serie (sono le prime otto classificate della fase campionato):
- Lyon (FRA)
- Aston Villa (ENG)
- Midtjylland (DEN)
- Real Betis (ESP)
- Porto (POR)
- Braga (POR)
- Freiburg (GER)
- Roma (ITA)
Otto non teste di serie (sono le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta):
- Genk (BEL)
- Bologna (ITA)
- Stuttgart (GER)
- Ferencváros (HUN)
- Nottingham Forest (ENG)
- Celta (ESP)
- Lille (FRA)
- Panathinaikos (GRE)
Gli accoppiamenti agli ottavi di Europa League
Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di Europa League usciti dal sorteggio di Nyon (12 marzo l'andata, 19 marzo il ritorno):
- Ferencváros-Braga
- Panathinaikos-Real Betis
- Genk-Friburgo
- Celta-Lione
- Stoccarda-Porto
- Nottingham Forest-Midtjylland
- BOLOGNA-ROMA
- Lille-Aston Villa
Il calendario
Gli ottavi di finale di Europa League si giocheranno a marzo: il 12 ci sono le gare d’andata, il 19 quelle di ritorno. I quarti di finale saranno ad aprile: 9 l’andata, 16 il ritorno. Le semifinali sono in programma il 30 aprile per le gare d’andata, il 7 maggio per quelle di ritorno. La finale è il 20 maggio 2026 a Istanbul.
Vedi anche
Europa League e Conference League, le squadre qualificate agli ottavi
I sorteggi di Conference League
In Conference League hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale 16 squadre.
Otto teste di serie (sono le prime otto classificate della fase campionato):
- Strasbourg (FRA)
- Raków (POL)
- AEK Athens (GRE)
- Sparta Praha (CZE)
- Rayo Vallecano (ESP)
- Shakhtar Donetsk (UKR)
- Mainz (GER)
- AEK Larnaca (CYP)
Otto non teste di serie (sono le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta):
- Crystal Palace (ENG)
- Lech Poznań (POL)
- Samsunspor (TUR)
- Celje (SVN)
- AZ Alkmaar (NED)
- Fiorentina (ITA)
- Rijeka (CRO)
- Sigma Olomouc (CZE)
Gli accoppiamenti agli ottavi di Conference League
Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di Conference League usciti dal sorteggio di Nyon (12 marzo l'andata, 19 marzo il ritorno):
Il calendario
Gli ottavi di finale di Conference League si giocheranno a marzo: il 12 ci sono le gare d’andata, il 19 quelle di ritorno. I quarti di finale saranno ad aprile: 9 l’andata, 16 il ritorno. Le semifinali sono in programma il 30 aprile per le gare d’andata, il 7 maggio per quelle di ritorno. La finale è il 27 maggio 2026 a Lipsia.
Vedi anche
Champions, Atalanta batte Dortmund e passa. Juve vince ma è eliminata
Ansa/Getty
Olimpiadi invernali 2026, le foto più iconiche di Milano Cortina
Quelle di Milano Cortina 2026 sono state Olimpiadi che ci hanno regalato tantissime emozioni, sportive e non. Dalle lacrime di gioia, a quelle di delusione. Da una proposta di matrimonio, alla confessione di un tradimento. Dai record battuti, alle sconfitte impensabili. Ecco le immagini che hanno fatto la storia dei Giochi che si sono appena conclusi