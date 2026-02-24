Offerte Sky
Champions League, alle 21 Inter-Bodø/Glimt: le formazioni ufficiali

Sport
Dopo il 3-1 incassato in Norvegia, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare tutto nella sfida di ritorno per conquistare gli ottavi di finale. Per passare serve una vittoria con almeno tre gol di scarto

Proseguono i playoff di Champions League (TUTTI GLI HIGHLIGHTS), con l’Inter che dalle 21 ospita a San Siro il Bodø/Glimt (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT). Dopo il 3-1 dell'andata in Norvegia, la squadra di Chivu è chiamata a ribaltare tutto nella sfida di ritorno per conquistare gli ottavi di finale. Per passare serve una vittoria con almeno tre gol di scarto.

Inter-Bodø/Glimt: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Esposito. All.: Chivu

 

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen 

Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1
