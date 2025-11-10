Serie A, da Tudor a Juric: allenatori esonerati nel campionato 2025-26

Serie A, da Tudor a Juric: gli allenatori esonerati nel campionato 2025/26
L’ormai ex allenatore dell’Atalanta, che aveva preso il posto di Gasperini in estate, è il quarto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli allenatori che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti
- Sono 4 finora gli allenatori esonerati nel corso del campionato di Serie A 2025/26: Igor Tudor dalla Juventus, Patrick Vieira dal Genoa, Stefano Pioli dalla Fiorentina e Ivan Juric dall’Atalanta.
- Tudor è stato il primo allenatore a essere sollevato dall’incarico: la Juventus lo ha esonerato il 27 ottobre 2025, con la squadra in quel momento ottava in classifica a quota 12 punti.
- A prendere il posto di Tudor è stato Luciano Spalletti: annunciato il 30 ottobre, l’ex ct azzurro ha siglato un accordo con la Juventus fino a fine stagione.
- Il secondo esonero è stato quello di Patrick Vieira: il Genoa lo ha sollevato dall’incarico il 1° novembre 2025, con la squadra in quel momento in ultima posizione con 3 punti in classifica.
- Al suo posto il Genoa ha assunto Daniele De Rossi, reduce dall’esperienza conclusa nello scorso campionato alla guida della Roma. Il suo arrivo è stato ufficializzato il 6 novembre.
- La terza panchina di Serie A a “saltare” è stata quella di Stefano Pioli alla Fiorentina: l’ex allenatore del Milan è stato esonerato il 4 novembre 2025, con la squadra ferma a 4 punti in classifica.
- Al posto di Stefano Pioli, la Fiorentina ha assunto l’ex allenatore del Torino Paolo Vanoli: l’annuncio ufficiale è arrivato il 7 novembre.
- Ivan Juric è stato invece il quarto allenatore ad essere esonerato nel corso del campionato 2025/26: l’Atalanta lo ha sollevato dall’incarico il 10 novembre 2025, con la squadra al 13simo posto in classifica con 13 punti.
- Non è ancora ufficiale il nome di chi prenderà il posto di Juric all’Atalanta, ma secondo quanto riportato da Sky Sport il suo sostituto dovrebbe essere Raffaele Palladino, reduce dall’esperienza con la Fiorentina.
- Il campionato di serie A 2025/26 è la 94esima edizione a girone unico del massimo torneo calcistico a livello maschile. La squadra campione in carica è il Napoli, che la scorsa stagione ha vinto il suo quarto scudetto. Le squadre neopromosse sono invece Pisa, Cremonese e Sassuolo.