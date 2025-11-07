Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fiorentina, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore: esordio in panchina col Genoa

Sport
©Getty

L'ex tecnico del Torino prende il posto di Pioli dopo l'interim di Galloppa contro il Mainz. Oggi il primo allenamento, domenica l'esordio contro i rossoblù del neo allenatore De Rossi

ascolta articolo

Sarò Paolo Vanoli il nuovo allenatore della Fiorentina dopo l'esonero di Stefano Pioli e il breve interregno di Daniele Galloppa, che ha guidato la squadra nella sconfitta di ieri in Conference League contro il Mainz. Mancava solo l'annuncio, arrivato nel primo pomeriggio, per completare per l'approdo in viola dell'ex allenatore di Torino e Venezia che stamattina intorno alle 9:20, aveva fatto il suo ingresso al centro sportivo Viola Park.  Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento del nuovo tecnico viola, in vista della sfida di domenica in casa del Genoa del neo-tecnico Daniele De Rossi. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali giovanili azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia e il Torino.

Sport: Ultime notizie

Nazionale, le scelte di Gattuso per Moldova e Norvegia: novità Caprile

Sport

Tornano a vestire la maglia azzurra Buongiorno e Ricci. Niente da fare per Chiesa. L'Italia...

Fiorentina, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore: arrivata l'ufficialità

Sport

L'ex tecnico del Torino prende il posto di Pioli dopo l'interim di Galloppa contro il Mainz. Oggi...

Il progetto di Vero Volley per combattere l'abbandono sportivo

Sport

Per rispondere al calo dell'attività fisica svolta sempre meno dagli italiani, Vero Volley ha...

Nfl, trovato morto il difensore dei Dallas Cowboys Marshawn Kneeland

Sport

Il giocatore, 24 anni, si sarebbe suicidato. Il suo corpo è stato trovato nel sobborgo di Frisco...

Europa League, la classifica del girone dopo la 4^ giornata

Sport

Come per la Champions, già dalla scorsa stagione è stata introdotta la novità del girone unico:...

Sport: I più letti