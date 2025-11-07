Fiorentina, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore: arrivata l'ufficialità

Sarò Paolo Vanoli il nuovo allenatore della Fiorentina dopo l'esonero di Stefano Pioli e il breve interregno di Daniele Galloppa, che ha guidato la squadra nella sconfitta di ieri in Conference League contro il Mainz. Mancava solo l'annuncio, arrivato nel primo pomeriggio, per completare per l'approdo in viola dell'ex allenatore di Torino e Venezia che stamattina intorno alle 9:20, aveva fatto il suo ingresso al centro sportivo Viola Park. Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento del nuovo tecnico viola, in vista della sfida di domenica in casa del Genoa del neo-tecnico Daniele De Rossi. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali giovanili azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia e il Torino.