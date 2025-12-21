Sci, Sofia Goggia vince il SuperG in Val d'Isere

L'olimpionica azzurra, alla quarta vittoria in carriera sulla pista francese Oreiller-Killy, ha preceduto la neozelandese Alice Robinson. Sul podio anche l'americana Lindsey Vonn. Più indietro Roberta Melesi in in 1.21.29 e la trentina Elena Pirovano

Sofia Goggia ha vinto il superG della Val d'Isere con il tempo di 1.20.24, riscattando subito la sfortunata discesa di sabato. Si tratta del successo n. 27 in coppa del mondo. L'olimpionica azzurra, alla quarta vittoria in carriera sulla pista francese Oreiller-Killy, ha preceduto la neozelandese Alice Robinson (1.20.39): sul podio ancora protagonista l'americana Lindsey Vonn che in 1.20.60 ha lasciato al quarto posto l'altra azzurra Elena Curtoni (1.20.97).