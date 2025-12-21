Offerte Sky
Sci, Sofia Goggia vince il SuperG in Val d'Isere: è il 27esimo successo in Coppa del Mondo

©Ansa

L'olimpionica azzurra, alla quarta vittoria in carriera sulla pista francese Oreiller-Killy, ha preceduto la neozelandese Alice Robinson. Sul podio anche l'americana Lindsey Vonn. Più indietro Roberta Melesi in in 1.21.29 e la trentina Elena Pirovano

Sofia Goggia ha vinto il superG della Val d'Isere con il tempo di 1.20.24, riscattando subito la sfortunata discesa di sabato. Si tratta del successo n. 27 in coppa del mondo. L'olimpionica azzurra, alla quarta vittoria in carriera sulla pista francese Oreiller-Killy, ha preceduto la neozelandese Alice Robinson (1.20.39): sul podio ancora protagonista l'americana Lindsey Vonn che in 1.20.60 ha lasciato al quarto posto l'altra azzurra Elena Curtoni (1.20.97). 

Sofia Goggia - ©Ansa

I piazzamenti

Per l'Italia, in una gara che è stata in parte anche disturbata dal vento in quota, ci sono poi più indietro Roberta Melesi in in 1.21.29 e la trentina Elena Pirovano, penalizzata da un errore, in 1.21.46. Ora breve pausa natalizia per la coppa del mondo. Le azzurre torneranno in gara nel prossimo fine settimana in Austria, a Semmering, la montagna dei viennesi, con uno slalom gigante sabato ed uno speciale domenica. 

