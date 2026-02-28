Dopo il pareggio di venerdì fra Parma e Cagliari, prosegue la 27^ giornata di campionato. Al Sinigaglia segnano Douvikas, Rodriguez e Kempf. L'Hellas ospita i partenopei e i nerazzurri a San Siro affrontano la squadra di De Rossi
La 27^ giornata di Serie A prosegue con altre tre partite. Dopo il pareggio fra Parma e Cagliari nell'anticipo di venerdì, oggi nel match delle 15 il Como ha battuto in casa il Lecce 3-1. Dalle 18 tocca a Verona-Napoli, stasera alle 20.45 c'è Inter-Genoa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Como-Lecce (GLI HIGHLIGHTS)
Al Sinigaglia i padroni di casa trovano subito una chance con Douvikas, ma Falcone dice no. A sbloccarla è il Lecce al 13' con un gol di Coulibaly. Ci prova Rodriguez, poi il Como trova il pareggio con Douvikas e il raddoppio con lo spagnolo. Al 44' arriva il 3-1 con una rete di testa di Kempf. Nella ripresa la squadra di Fabregas sfiora il 4-1 con Douvikas, poi ancora occasioni per Nico Paz e Morata. All'85' Diao pericoloso, Falcone salva.
Il tabellino di Como-Lecce 3-1
13' Coulibaly (L), 18' Douvikas (C), 36' Rodriguez (C), 44' Kempf (C)
COMO (4-2-3-1): Butez, Van Der Brempt, Ramón, Kempf (1' st Diego Carlos), Alberto Moreno, Perrone (19' st Sergi Roberto), Da Cunha, Vojvoda (19' st Paz), Caqueret, Rodríguez (39' st Diao), Douvikas (32' st Morata). All.: Fàbregas
LECCE (3-5-2): Falcone, Siebert, Tiago Gabriel (39' st Jean), Ndaba (1' st Pierotti), Veiga, Gandelman (14' st Ngom), Ramadani, Coulibaly, Gallo, Cheddira (14' st Štulić), Banda (28' st Sottil). All.: Di Francesco
Ammoniti: Banda per gioco falloso.
