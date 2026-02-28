Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Como-Lecce 3-1. Ora Verona-Napoli, stasera Inter-Genoa. HIGHLIGHTS

Sport
©Ansa

Dopo il pareggio di venerdì fra Parma e Cagliari, prosegue la 27^ giornata di campionato. Al Sinigaglia segnano Douvikas, Rodriguez e Kempf. L'Hellas ospita i partenopei e i nerazzurri a San Siro affrontano la squadra di De Rossi

ascolta articolo

La 27^ giornata di Serie A prosegue con altre tre partite. Dopo il pareggio fra Parma e Cagliari nell'anticipo di venerdì, oggi nel match delle 15 il Como ha battuto in casa il Lecce 3-1. Dalle 18 tocca a Verona-Napoli, stasera alle 20.45 c'è Inter-Genoa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Como-Lecce (GLI HIGHLIGHTS)

Al Sinigaglia i padroni di casa trovano subito una chance con Douvikas, ma Falcone dice no. A sbloccarla è il Lecce al 13' con un gol di Coulibaly. Ci prova Rodriguez, poi il Como trova il pareggio con Douvikas e il raddoppio con lo spagnolo. Al 44' arriva il 3-1 con una rete di testa di Kempf. Nella ripresa la squadra di Fabregas sfiora il 4-1 con Douvikas, poi ancora occasioni per Nico Paz e Morata. All'85' Diao pericoloso, Falcone salva.

Il tabellino di Como-Lecce 3-1

13' Coulibaly (L), 18' Douvikas (C), 36' Rodriguez (C), 44' Kempf (C)

 

COMO (4-2-3-1): Butez, Van Der Brempt, Ramón, Kempf (1' st Diego Carlos), Alberto Moreno, Perrone (19' st Sergi Roberto), Da Cunha, Vojvoda (19' st Paz), Caqueret, Rodríguez (39' st Diao), Douvikas (32' st Morata). All.: Fàbregas

 

LECCE (3-5-2): Falcone, Siebert, Tiago Gabriel (39' st Jean), Ndaba (1' st Pierotti), Veiga, Gandelman (14' st Ngom), Ramadani, Coulibaly, Gallo, Cheddira (14' st Štulić), Banda (28' st Sottil). All.: Di Francesco

 

Ammoniti: Banda per gioco falloso.

Leggi anche

Sorteggi Champions, Europa League e Conference: avversarie italiane
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

Serie A
1/16
Sport

Serie A, da Tudor a Baroni: allenatori esonerati nel 2025/26

L’ormai ex allenatore del Torino è il settimo a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli altri che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Sorteggi Champions, Europa League e Conference: avversarie italiane

Sport

A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, Europa League...

Europa League e Conference League, le squadre qualificate agli ottavi

Sport

Dopo gli spareggi, si è delineato il quadro delle squadre che si sono qualificate agli ottavi di...

12 foto

Golf, grave incidente per Andrea Pavan in Sudafrica

Sport

Il golfista azzurro, iscritto al South African Open in corso a Stellenbosch, è caduto nel vano...

Playoff Europa e Conference League, Fiorentina e Bologna agli ottavi

Sport

Gli uomini di Vanoli vanno sotto 0-3, poi nei supplementari trovano le reti che valgono la...

Champions League, le squadre qualificate agli ottavi di finale

Sport

Al termine del girone unico della "fase a campionato", le prime otto classificate sono volate...

17 foto

Sport: I più letti