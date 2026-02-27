Il golfista azzurro, iscritto al South African Open in corso a Stellenbosch, è caduto nel vano dell'ascensore dopo che le porte si sono aperte ma non era presente la cabina. Pavan è stato sottoposto a un lungo intervento per fratture alle vertebre. L'operazione è perfettamente riuscita, Pavan si trova in condizioni serie ma non è in pericolo di vita

Brutto incidente per Andrea Pavan in Sud Africa. Il trentaseienne golfista romano è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente poco prima dell'inizio del South African Open, a Stellenbosch, nei pressi di Città del Capo. Il golfista azzurro si trovava in hotel quando è precipitato nel vano ascensore da un'altezza di tre piani, dopo che le porte si sono aperte al suo piano senza che la cabina fosse presente. Pavan è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico per la riduzione di alcune fratture alle vertebre e per l'impianto di una placca alle spalle. L'operazione è perfettamente riuscita, Pavan si trova in condizioni serie ma non è in pericolo di vita.