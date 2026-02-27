Il golfista azzurro, iscritto al South African Open in corso a Stellenbosch, è caduto nel vano dell'ascensore dopo che le porte si sono aperte ma non era presente la cabina. Pavan è stato sottoposto a un lungo intervento per fratture alle vertebre. L'operazione è perfettamente riuscita, Pavan si trova in condizioni serie ma non è in pericolo di vita
Brutto incidente per Andrea Pavan in Sud Africa. Il trentaseienne golfista romano è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente poco prima dell'inizio del South African Open, a Stellenbosch, nei pressi di Città del Capo. Il golfista azzurro si trovava in hotel quando è precipitato nel vano ascensore da un'altezza di tre piani, dopo che le porte si sono aperte al suo piano senza che la cabina fosse presente. Pavan è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico per la riduzione di alcune fratture alle vertebre e per l'impianto di una placca alle spalle. L'operazione è perfettamente riuscita, Pavan si trova in condizioni serie ma non è in pericolo di vita.
La carriera dell'azzurro
Al momento sarebbe vigile e muoverebbe le gambe. Pavan, che è nato a Roma ma vive in Texas con la moglie, ha ottenuto numerosi risultati di prestigio in carriera: ha vinto 2 tornei del DP World Tour (il D+D Real Czech Masters nel 2018 e il Bmw International Open a Monaco di Baviera nel 2019), 5 del Challenge Tour, ha partecipato a 2 US Open e 1 British Open; miglior piazzamento in classifica mondiale in carriera il 65° posto.