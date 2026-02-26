Champions League, le squadre qualificate agli ottavi di finale

Al termine del girone unico della "fase a campionato", le prime otto classificate sono volate direttamente agli ottavi di finale, nell'ordine: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City. A loro si sono aggiunte, dopo il turno playoff, anche Atletico Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Atalanta, Psg, Real Madrid e Galatasaray. Fuori dalla competizione le altre italiane (Inter, Juventus e Napoli)