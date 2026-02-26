Champions League, le squadre qualificate agli ottavi di finale

Champions League 2025/2026, le squadre qualificate agli ottavi di finale
Al termine del girone unico della "fase a campionato", le prime otto classificate sono volate direttamente agli ottavi di finale, nell'ordine: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City. A loro si sono aggiunte, dopo il turno playoff, anche Atletico Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Atalanta, Psg, Real Madrid e Galatasaray. Fuori dalla competizione le altre italiane (Inter, Juventus e Napoli)
- La Champions League dopo la fase campionato con il girone unico e il turno playoff, ha delineato le migliori 16 squadre d'Europa, che si affronteranno a eliminazione diretta negli ottavi di finale. Ecco nel dettaglio chi si è qualificato.
- Le prime otto del girone unico sono avanzate direttamente nel tabellone agli ottavi di finale. Nella classifica "campionato" al primo posto si è posizionato l'Arsenal, con 8 vittorie su 8 partite giocate, e 24 punti conquistati. I londinesi guidati da Arteta si candidano come una delle squadre da battere.
- I tedeschi del Bayern Monaco hanno chiuso il girone al secondo posto, a quota 21 punti, con 7 vittorie su 8 partite giocate. Harry Kane e compagni sono agli ottavi e puntano a proseguire il cammino.
- Terzo in classifica nel girone unico e quindi ammesso agli ottavi anche il Liverpool. Gli inglesi con 6 vittorie hanno totalizzato 18 punti.
- Altra squadra inglese qualificata direttamente agli ottavi è il Tottenham. I londinesi hanno chiuso quarti il girone, con 17 punti.
- l Barça è agli ottavi di finale grazie al quinto posto ottenuto nella classifica della fase a campionato. Lamine Yamal e compagni hanno conquistato 16 punti e saranno una delle squadre da battere del torneo.
- Altra inglese (e altra londinese) agli ottavi è il Chelsea che ha concluso la prima fase con 16 punti e il pass per il turno successivo.
- Una delle sorprese del girone unico è il settimo posto dei portoghesi (con 16 punti) che si sono così garantiti il passaggio diretto agli ottavi di finale.
- L'ultimo pass diretto per gli ottavi l'ha strappato (da ottava classificata nel girone) il Manchester City con i suoi 16 punti. Anche la squadra di Guardiola si candida come una delle favorite della Champions.
- Gli spagnoli guidati in panchina da Simeone hanno chiuso il girone 14esimi e hanno quindi dovuto affrontare i playoff. Se la sono vista contro il Bruges. Dopo il 3-3 dell'andata in Belgio, hanno poi vinto in casa per 4-1 garantendosi un posto negli ottavi.
- Gli inglesi, 12esimi nel girone, ai playoff hanno incrociato il Qarabag battendolo agevolmente (6-1 all'andata e 3-2 al ritorno). Sandro Tonali e compagni quindi saranno agli ottavi.
- I tedeschi nel girone unico hanno ottenuto il 16esimo posto, dovendo quindi passare dai playoff. Incrocio con i greci dell'Olympiacos, superati per 2-0 all'andata (mentre il ritorno è finito 0-0). E ottavi assicurati.
- I norvegesi, 23esimi nel girone unico, hanno sfiorato per un soffio l'eliminazione nella fase campionato. Ai playoff sono stati sorteggiati contro l'Inter. E nella doppia sfida hanno avuto la meglio contro i nerazzurri, vincendo in casa per 3-1 e anche a San Siro per 2-1. Si sono quindi qualificati agli ottavi come una delle grandi sorprese della competizione.
- I bergamaschi, 15esimi nel girone, sono dovuti passare dai playoff. Accoppiati al Borussia Dortmund hanno perso all'andata 2-0 in Germania ma hanno compiuto una clamorosa rimonta al ritorno, vincendo 4-1. La Dea va agli ottavi ed è l'unica italiana rimasta.
- I turchi, 20esimi nel girone, sono dovuti passare dai playoff. Nel difficile accoppiamento con la Juventus hanno vinto 5-2 all'andata in casa, poi al ritorno hanno perso 3-2 ai supplementari ma vanno avanti. Osimhen e compagni volano così agli ottavi di finale.
- I campioni in carica del Paris Saint Germain hanno sofferto nel girone, chiuedendo in 11esima posizione. Ai playoff c'è stato quindi il derby francese contro il Monaco. La squadra di Luis Enrique ha vinto in trasferta 3-2 all'andata, poi al ritorno ha pareggiato 2-2, garantendosi un posto al prossimo turno.
- Gli spagnoli sono rimasti esclusi per un punto dalla qualificazione diretta dopo la fase a girone (in cui sono arrivati noni). Ai playoff hanno trovato il Benfica di Mourinho. Vittoria per 1-0 in trasferta in Portogallo e poi 2-1 al ritorno. Mbappé e compagni proseguono la loro corsa.