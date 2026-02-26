Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Champions League 2025/2026, le squadre qualificate agli ottavi di finale

Sport fotogallery
17 foto
Ansa/Getty

Al termine del girone unico della "fase a campionato", le prime otto classificate sono volate direttamente agli ottavi di finale, nell'ordine: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City. A loro si sono aggiunte, dopo il turno playoff, anche Atletico Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Atalanta, Psg, Real Madrid e Galatasaray. Fuori dalla competizione le altre italiane (Inter, Juventus e Napoli)

Sport: Ultime gallery

Champions League, le squadre qualificate agli ottavi di finale

Sport

Al termine del girone unico della "fase a campionato", le prime otto classificate sono volate...

17 foto

Serie A, da Tudor a Baroni: allenatori esonerati nel 2025/26

Sport

L’ormai ex allenatore del Torino è il settimo a essere sollevato dall’incarico nel corso di...

16 foto
Serie A

Olimpiadi invernali 2026, le foto più iconiche di Milano Cortina

Sport

Quelle di Milano Cortina 2026 sono state Olimpiadi che ci hanno regalato tantissime emozioni,...

13 foto

Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona. FOTO

Sport

“Beauty in Action” è il titolo dello spettacolo che ha chiuso i XXV Giochi invernali. Uno show...

34 foto
Cerimonia chiusura Olimpiadi

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Sport

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno...

31 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Attacco di missili e droni a Kiev, scatta l'allarme aereo. DIRETTA

    live Mondo

    La Russia ha attaccato l'Ucraina con missili e droni durante la notte, causando danni a edifici...

    Iran, a Ginevra negoziati sul nucleare tra Washington e Teheran. LIVE

    live Mondo

    Oggi terzo round di negoziati in Svizzera, forse l'ultima chance per evitare la guerra. Steve...

    Cuba, Guardia Costiera spara a barca Usa: 4 morti. Rubio: "Reagiremo"

    Mondo

    L'Avana ha denunciato un tentativo di "infiltrazione" di un gruppo armato a fini terroristici via...