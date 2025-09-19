Champions League, la classifica del girone dopo la 1^ giornata

Dalla scorsa stagione è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta "fase campionato" le 36 squadre giocano ciascuna otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. Alla fine, i primi otto club si qualificano direttamente agli ottavi, quelli dalla nona alla 24esima posizione vanno ai playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati. Quattro le italiane: Atalanta, Inter, Juventus, Napoli. Ecco la classifica
Sono 36 le squadre che si sfidano nella Champions League 2025/2026. Quattro le italiane: Atalanta, Inter, Juventus e Napoli (TUTTE LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE - GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE). Dalla scorsa stagione è stata introdotta la novità del girone unico: nella cosiddetta "fase campionato" i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, le prime otto squadre si qualificano direttamente agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione vanno ai playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati (senza ripescaggi in altre competizioni).
La classifica
Dalla posizione 1 alle 8 si accede agli ottavi direttamente. Dalla posizione 9 alla 24 si accede ai playoff. Dalla posizione 25 alle 36 si viene eliminati.
- Eintracht Francoforte 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 5, gol subiti 1, differenza reti +4)
- Paris Saint-Germain 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 0, differenza reti +4)
- Club Brugge 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 1, differenza reti +3)
- Sporting CP 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 1, differenza reti +3)
- Union Saint Gilloise 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 1, differenza reti +2)
- Bayern Monaco 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 1, differenza reti +2)
- Arsenal 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti +2)
- Inter 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti +2)
- Manchester City 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti +2)
- Qarabag 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 2, differenza reti +1)
- Liverpool 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 2, differenza reti +1)
- Barcellona 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
- Real Madrid 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
- Tottenham 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti +1)
- Borussia Dortmund 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 4, differenza reti 0)
- Juventus 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 4, differenza reti 0)
- Bayer Leverkusen 1 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 2, differenza reti 0)
- Bodo Glimt 1 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 2, differenza reti 0)
- Copenaghen 1 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 2, differenza reti 0)
- Slavia Praga 1 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 2, differenza reti 0)
- Olympiakos 1 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Pafos 1 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Atletico Madrid 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 2, gol subiti 3, differenza reti -1)
- Benfica 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 2, gol subiti 3, differenza reti -1)
- Olympique Marsiglia 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Newcastle 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Villarreal 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Chelsea 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 3, differenza reti -2)
- Psv Eindhoven 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 3, differenza reti -2)
- Ajax 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
- Athletic Bilbao 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
- Napoli 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
- Kairat 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 4, differenza reti -3)
- Monaco 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 4, differenza reti -3)
- Galatasaray 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 5, differenza reti -4)
- Atalanta 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 4, differenza reti -4)
Cosa succede se alla fine si arriva a pari punti?
Nel caso in cui alcune squadre finiscano la fase campionato a pari punti, l’Uefa ha stabilito alcuni criteri per determinare la classifica finale. Eccoli, in ordine:
- Maggiore differenza reti nella fase campionato
- Maggior numero di gol segnati nella fase campionato
- Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato
- Maggior numero di vittorie nella fase campionato
- Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
- Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato
- Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato
- Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato
- Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
- Ranking più alto
