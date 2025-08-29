Sorteggi Europa League e Conference, oggi le avversarie delle italiane

Sorteggi Europa League e Conference, oggi le avversarie di Roma, Bologna e FiorentinaSport
Sorteggio dalle ore 13 a Montecarlo della League Phase di Europa League e Conference League: interessate Roma, Bologna e Fiorentina, che conosceranno le avversarie nel loro cammino europeo
Giornata di sorteggi a Montecarlo: dalle ore 13 verranno definiti gli incroci della League Phase di Europa League e Conference League. Spettatrici interessate Roma, Bologna e Fiorentina, con le prime due impegnate in Europa League (giallorossi in prima fascia, rossoblù in quarta) e la terza, presente in prima fascia, alle prese ancora una volta con la terza competizione europea, dove negli ultimi tre anni ha raggiunto due volte la finale e una volta la semifinale.
Il calendario dell’Europa League
Date e orari delle partite saranno comunicati dopo il sorteggio ma resta confermato il giovedì come giorno della settimana nel quale si giocheranno le partite, con l’eccezione della prima giornata, che si giocherà mercoledì 24 e giovedì 25 settembre. Ecco tutte le date: prima giornata 24 e 25 settembre 2025; seconda giornata 2 ottobre 2025; terza giornata 23 ottobre 2025; quarta giornata 6 novembre 2025; quinta giornata 27 novembre 2025; sesta giornata 11 dicembre 2025; settima giornata 22 gennaio 2026; ottava giornata 29 gennaio 2026.
Format Europa League
Tutte le partite della prima fase si disputano secondo un format a campionato, in base al quale ogni club affronta otto avversarie con partite di sola andata. Ogni club gioca quattro partite in casa e quattro in trasferta. In questa fase non sono previsti derby tra squadre dello stesso Paese. Si qualificano agli ottavi di finale le prime 8 della classifica, mentre dalla nona alla ventiquattresima si accede agli spareggi. Le ultime 12, classificatesi dal venticinquesimo posto al trentaseiesimo posto, vengono eliminate.
Il calendario della Conference League
Ecco tutte le date della Conference League, che si giocherà regolarmente il giovedì: prima giornata 2 ottobre 2025; seconda giornata 23 ottobre 2025; terza giornata 6 novembre 2025; quarta giornata 27 novembre 2025; quinta giornata 11 dicembre 2025; sesta giornata 18 dicembre 2025.
Format Conference League
Leggermente diverso il format della Conference League: la modalità League Phase è la stessa ma ogni club affronta in questo caso solo sei avversarie, sempre con partite di sola andata e tre match in casa e tre in trasferta. Le prime otto della classifica accedono agli ottavi di finale mentre le squadre classificatesi dalla nona alla ventiquattresima posizione vanno ai playoff. Anche in questo caso le ultime 12 squadre, posizionatesi dal venticinquesimo posto al trentaseiesimo posto, vengono eliminate.
