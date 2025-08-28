Conference League, Fiorentina Polissya 3-2: i viola alla fase a gironi

Esplora tutte le offerte Sky
Conference League, Fiorentina Polissya 3-2: i viola approdano alla fase a gironi

Sport
Gli uomini di Pioli superano il playoff con qualche brivido di troppo dopo il 3-0 dell'andata. Nel primo tempo ucraini avanti 2-0, poi ci pensano Dodò, Ranieri e Dzeko a capovolgere il risultato e a garantire il passaggio del turno

Con qualche brivido di troppo la Fiorentina fa suo il playoff di Conference League e accede alla fase a gironi battendo il Polyssia 3-2 in rimonta, dopo un primo tempo decisamente sottotono. Al 2’ Nazarenko approfitta di un errore di De Gea e deposita in rete. Poi Andriyevskyi segna un gran gol con un tiro da fuori al volo. Nella ripresa, la Fiorentina si scuote, Dodò trova la rete dell'1-2. Ranieri entra e fa 2-2, Dzeko firma la vittoria all'89'. All'andata la squadra di Stefano Pioli aveva messo in cassaforte la qualificazione con un largo 3-0-

Fiorentina-Polizssya 3-2, il tabellino

2' Nazarenko (P), 14' Andriyevskyi (P), 79' Dodò (F), 86' Ranieri (F), 89' Dzeko (F)

FIORENTINA (3-4-3): De Gea; Comuzzo (65' Pongracic), Mari, Viti (85' Ranieri); Dodò, Fagioli, Mandragora (65' Sohm), Parisi (46' Gosens); Fazzini, Dzeko, Ndour (46' Gudmundsson). All. Pioli

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko (81' Korniichuk), Sarapiy, Chobotenko, Mykaylichenko; Talles Costa (56' Lednev), Babenko (81' Karaman), Andryievski; Nazarenko (81' Gonçalves), Filippov (69' Haiduchyk), Hutsuliak. All. Rotan.

 

