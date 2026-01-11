La 20esima giornata di campionato prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Parma ha vinto 2-1 a Lecce. Alle 15 è iniziata Fiorentina-Milan. Alle 18 si prosegue con Verona-Lazio e alle 20.45 chiude la domenica il big match Inter-Napoli
La 20esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Parma ha vinto 2-1 a Lecce. Alle 15 è iniziata Fiorentina-Milan. Alle 18 si prosegue con Verona-Lazio e alle 20.45 chiude la domenica il big match Inter-Napoli. Il turno si era aperto sabato con le vittorie 2-0 dell’Atalanta contro il Torino e della Roma contro il Sassuolo, il pareggio 1-1 tra Como e Bologna e 2-2 tra Udinese e Pisa. Si chiude lunedì con Genoa-Cagliari alle 18.30 e Juventus-Cremonese alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Lecce-Parma 1-2 (GLI HIGHLIGHTS)
1' pt Stulic (L), 19 st autogol Tiago Gabriel (P), 27' st Pellegrino (P)
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba (33' st Sottil); Ramadani (33' st Coulibaly), Maleh (33' st Gandelman); Pierotti (9' st N'Dri), Kaba, Banda; Stulic (20' st Gallo). All.: Di Francesco
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè (36' st Ordonez), Keita (18' st Estevez), Sorensen; Ondrejka (36' st Benedyczak), Oristanio (40' st Britschgi); Pellegrino. All.: Cuesta
Ammoniti: Pierotti, Kaba, Delprato per gioco falloso, Ramadani per proteste
Espulsi: 12' st Banda per intervento pericoloso, 48' st Gaspar per fallo di reazione.
Serie A, Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Vincono Roma e Atalanta
