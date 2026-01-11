La 20esima giornata di campionato prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Parma ha vinto 2-1 a Lecce. Alle 15 è iniziata Fiorentina-Milan. Alle 18 si prosegue con Verona-Lazio e alle 20.45 chiude la domenica il big match Inter-Napoli

La 20esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Parma ha vinto 2-1 a Lecce. Alle 15 è iniziata Fiorentina-Milan. Alle 18 si prosegue con Verona-Lazio e alle 20.45 chiude la domenica il big match Inter-Napoli. Il turno si era aperto sabato con le vittorie 2-0 dell’Atalanta contro il Torino e della Roma contro il Sassuolo, il pareggio 1-1 tra Como e Bologna e 2-2 tra Udinese e Pisa. Si chiude lunedì con Genoa-Cagliari alle 18.30 e Juventus-Cremonese alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).