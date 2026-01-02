Calciomercato, al via la sessione invernale per acquisti e cessioni

Offerte Sky
Calciomercato 2026, quando inizia e quando finisce la sessione invernale

Sport
Le operazioni per modificare la rosa delle squadre iniziano oggi, 2 gennaio, e proseguiranno per un mese fino al 2 febbraio. Mentre all’estero sono già stati siglati degli accordi: ecco quali

Il momento degli acquisti, cessioni e scambi dei calciatori in Italia è ritornato: oggi 2 gennaio apre infatti la finestra invernale del calciomercato 2026. Le squadre di Serie A che sono alla ricerca di rinforzi, occasioni di mercato oppure desiderano sfoltire la propria rosa hanno un mese di tempo, fino al 2 febbraio. Ad essersi già mosso è il Milan, che ha stretto l’accordo per l’acquisto a titolo temporaneo dell’attaccante Niclas Fullkrug dal West Ham, e che sarà già disponibile stasera per l’anticipo contro il Cagliari grazie a una deroga della Figc.

I trasferimenti già avvenuti all’estero

Se le squadre italiane hanno dovuto attendere fino ad oggi per poter dare il via al calciomercato, all’estero ci sono già affari che sono stati ufficializzati: tra i più significativi, il talento brasiliano classe 2006 Endrick si è trasferito dal Real Madrid al Lione di Fonseca in prestito secco fino al 30 giugno 2026. E tra gli accordi già chiusi c’è anche quello di Mariusz Stepinski - vecchia conoscenza del calcio italiano, essendo stato giocatore di Chievo, Lecce ed Hellas Verona - che è diventato un calciatore del Korona Kielce nella serie A polacca.

Supercoppa Italiana al Napoli, Bologna battuto 2-0

Sport

Serie A, da Tudor a Juric: allenatori esonerati nel campionato 2025-26

L’ormai ex allenatore dell’Atalanta, che aveva preso il posto di Gasperini in estate, è il quarto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli allenatori che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti

Sport: I più letti