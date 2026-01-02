Calciomercato, al via la sessione invernale per acquisti e cessioni

Il momento degli acquisti, cessioni e scambi dei calciatori in Italia è ritornato: oggi 2 gennaio apre infatti la finestra invernale del calciomercato 2026. Le squadre di Serie A che sono alla ricerca di rinforzi, occasioni di mercato oppure desiderano sfoltire la propria rosa hanno un mese di tempo, fino al 2 febbraio. Ad essersi già mosso è il Milan, che ha stretto l’accordo per l’acquisto a titolo temporaneo dell’attaccante Niclas Fullkrug dal West Ham, e che sarà già disponibile stasera per l’anticipo contro il Cagliari grazie a una deroga della Figc.