Indian Wells, Sinner ko al primo turno nel doppio in coppia con Opelka

L'altoatesino in coppia con lo statunitense Reilly Opelka, cedono allo spagnolo Marcel Granollers e all'argentino Horacio Zeballos, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 18 minuti
Dopo aver conquistato gli ottavi di finale contro il canadese Denis Shapovalov, Jannik Sinner esce di scena al primo turno del doppio al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 9.415.725 dollari). L'altoatesino in coppia con lo statunitense Reilly Opelka, cedono allo spagnolo Marcel Granollers e all'argentino Horacio Zeballos, la coppia più forte su piazza ,con il punteggio di 6-4, 6-4 in un match durato un'ora e 18 minuti che ha divertito il pubblico ma anche i quattro protagonisti, tra colpi ad effetto e tanti sorrisi.
Sinner-Opelka vinsero il torneo ad Atlanta nel 2021
Sinner e il gigante americano avevano già fatto coppia nel 2021 per vincere il titolo al torneo di Atlanta 2021 e l'altoatesino ha rivelato di essere stato lui a contattare il collega per riunire la coppia. "Mi piace giocare il doppio con qualcuno con cui mi sento molto a mio agio fuori dal campo, perché ho bisogno di divertirmi quando gioco in doppio - aveva spiegato Sinner -. Questi match aiutano a lavorare su un paio di aspetti e a cercare anche di rilassarci".
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa