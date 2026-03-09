Indian Wells, Sinner ko al primo turno nel doppio in coppia con Opelka

Dopo aver conquistato gli ottavi di finale contro il canadese Denis Shapovalov , Jannik Sinner esce di scena al primo turno del doppio al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 9.415.725 dollari). L'altoatesino in coppia con lo statunitense Reilly Opelka, cedono allo spagnolo Marcel Granollers e all'argentino Horacio Zeballos, la coppia più forte su piazza ,con il punteggio di 6-4, 6-4 in un match durato un'ora e 18 minuti che ha divertito il pubblico ma anche i quattro protagonisti, tra colpi ad effetto e tanti sorrisi.

Sinner-Opelka vinsero il torneo ad Atlanta nel 2021

Sinner e il gigante americano avevano già fatto coppia nel 2021 per vincere il titolo al torneo di Atlanta 2021 e l'altoatesino ha rivelato di essere stato lui a contattare il collega per riunire la coppia. "Mi piace giocare il doppio con qualcuno con cui mi sento molto a mio agio fuori dal campo, perché ho bisogno di divertirmi quando gioco in doppio - aveva spiegato Sinner -. Questi match aiutano a lavorare su un paio di aspetti e a cercare anche di rilassarci".