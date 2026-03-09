Alla ricerca del suo primo titolo nel deserto californiano, Sinner affronterà martedì l'americano Tommy Paul o il prodigio brasiliano Joao Fonseca. Nello stesso torneo, Jasmine Paolini vola agli ottavi battendo in tre set l'australiana Ajla Tomljanović
Il numero 2 del mondo Jannik Sinner ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov per 6-3, 6-2, qualificandosi agli ottavi dell'Indian Wells Masters 1000, in California, secondo quanto riporta Afp. Partenza difficile per l'italiano che poi ha strappato il servizio nel primo game del secondo set e non l'ha più mollato. Alla ricerca del suo primo titolo nel deserto californiano, Sinner affronterà martedì l'americano Tommy Paul o il prodigio brasiliano Joao Fonseca. Il numero 4 del mondo Alexander Zverev ha avuto più difficoltà a superare l'americano Brandon Nakashima (n. 30), vincendo 7-6 (7/2), 5-7, 6-4 in 2 ore e 31 minuti.
Jasmine Paolini vola agli ottavi
Jasmine Paolini si é guadagnata l'accesso agli ottavi del Master 1000 di Indian Wells battendo in tre set l'australiana Ajla Tomljanović (n.85 Wta), con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-1.
Tra le avversarie di Paolini, anche Aryna Sabalenka si qualifica per gli ottavi di finale. La bielorussa, numero uno del mondo e prima testa di serie, sconfigge la romena Jaqueline Cristian, numero 35 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-1.
©Ansa
Jasmine Paolini compie 30 anni, la carriera della tennista italiana
La tennista toscana è nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996. Nel giugno 2024 arriva in finale al Roland Garros ed entra per la prima volta nella top10 della classifica. Un mese dopo diventa la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, ma perde contro Krejcikova. Alle Olimpiadi 2024 è oro nel doppio con Sara Errani. Vince la Billie Jean King Cup in due edizioni consecutive, e nel 2025 si impone a Roma sia in singolare che in doppio con Errani. Con lei vince in doppio il Roland Garros 2025
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa