Atp Indian Wells, Sinner batte Shapovalov e va agli ottavi. Avanti anche Jasmine Paolini

Sport

Alla ricerca del suo primo titolo nel deserto californiano, Sinner affronterà martedì l'americano Tommy Paul o il prodigio brasiliano Joao Fonseca. Nello stesso torneo, Jasmine Paolini vola agli ottavi battendo in tre set l'australiana Ajla Tomljanović 

Il numero 2 del mondo Jannik Sinner ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov per 6-3, 6-2, qualificandosi agli ottavi  dell'Indian Wells Masters 1000, in California, secondo quanto riporta Afp. Partenza difficile per l'italiano che poi ha strappato il servizio nel primo game del secondo set e non l'ha più mollato. Alla ricerca del suo primo titolo nel deserto californiano, Sinner affronterà martedì l'americano Tommy Paul o il prodigio brasiliano Joao Fonseca. Il numero 4 del mondo Alexander Zverev ha avuto più difficoltà a superare l'americano Brandon Nakashima (n. 30), vincendo 7-6 (7/2), 5-7, 6-4 in 2 ore e 31 minuti. 

Jasmine Paolini vola agli ottavi

Jasmine Paolini si é guadagnata l'accesso agli ottavi del Master 1000 di Indian Wells battendo in tre set l'australiana Ajla Tomljanović (n.85 Wta), con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-1. 

Tra le avversarie di Paolini, anche Aryna Sabalenka si qualifica per gli ottavi di finale. La bielorussa, numero uno del mondo e prima testa di serie, sconfigge la romena Jaqueline Cristian, numero 35 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-1.

