Paralimpiadi Milano Cortina, ieri le prime due medaglie azzurre. LIVE

Oltre 200 chili di pasta e mille porzioni di tiramisù al giorno per 'sfamare' 1.650 persone ospitate nei tre Villa Paralimpici di Cortina, Predazzo e Milano. Sono alcune delle cifre rese note dagli organizzatori delle Paralimpiadi invernali Milano Cortina, inaugurate ieri a Verona e già nel vivo oggi con le prime medaglie. Al briefing, svoltosi nello stadio del curling di Cortina D'Ampezzo, hanno preso parte Craig Spence, Chief Brand and Communications Officer del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrea Varnier, Ceo di Milano Cortina 2026 e Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer dei Giochi. "Abbiamo 140 autobus e 35 navette - ha riferito Francisi - completamente accessibili, in uso fin dal primo giorno in cui sono arrivate le delegazioni. Ospitiamo 900 persone a Cortina, 400 a Predazzo e 350 a Milano". Varnier ha ricordato la cerimonia all'Arena "luogo magico" ringraziando i 400 volontari, i 200 artisti e i 300 tecnici. Trasmessa da Rai1, ha ottenuto un picco di share del 26,3%; i biglietti venduti sono stati gli stessi della cerimonia di chiusura dei Giochi, il 22 febbraio scorso. "Siamo stati felici - ha aggiunto Varnier - di vedere tanta gente allo sci alpino paralimpico. La nostra campagna biglietti è stata lanciata subito dopo le Olimpiadi, e oggi abbiamo visto tanta gente allo sci e allo snowboard, che sono quasi esauriti. Eravamo fiduciosi per l'hockey su ghiaccio paralimpico a Milano. Ecco perché lo abbiamo ospitato nella sede principale". Quanto alla legacy sull'accessibilità, ha sottolineato che "sono stati investiti 20 milioni di euro a Verona, non solo per rendere accessibile l'Arena ma anche in luoghi come la stazione ferroviaria. C'è stato anche un investimento di 80 milioni a Milano, dove tutte le stazioni della metropolitana sono ora accessibili". Sulla copertura mediatica, Spence ha ricordato che i diritti tv sono stati ceduti a 20 detentori per 126 Paesi, più un partner per lo streaming in quelli che non detengono diritti. "Questa copertura - ha aggiunto - è importante, cambia l'atteggiamento nei confronti delle persone con disabilità. È ciò che rende questo così unico rispetto a tutti gli altri grandi eventi sportivi del pianeta. A Parigi, il 73% degli spettatori televisivi di tutto il mondo ha dichiarato di avere una percezione più positiva delle persone con disabilità dopo aver guardato i Giochi Paralimpici. Grazie all'ampia copertura mediatica che abbiamo qui, assisteremo a un impatto simile su come il cambiamento inizia con lo sport e su come questo evento ne sia il catalizzatore", ha concluso.