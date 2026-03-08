Paralimpiadi Milano Cortina, ieri le prime due medaglie azzurre. LIVE

Primi podi azzurri ai Giochi: argento per Chiara Mazzel nella discesa ipovedenti AS2 e bronzo per Giacomo Bertagnolli nella libera ipovedenti AS3. Nel curling, nel Doppio Misto, la coppia azzurra Orietta Bertò e Paolo Ioriatti ha perso 9-4 contro la Lettonia. Nell’hockey, l’Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 14-1. Venerdì sera la festa inaugurale con Mattarella a Verona. Presenti anche Meloni e i presidenti delle Camere
in evidenza
Ieri prime medaglie azzurre ai Giochi: argento per Chiara Mazzel nella discesa ipovedenti AS2 e bronzo per Giacomo Bertagnolli nella libera ipovedenti AS3. Nel curling, nel Doppio Misto, la coppia azzurra Orietta Bertò e Paolo Ioriatti ha perso 9-4 contro la Lettonia. Nell’hockey, l’Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 14-1.
Venerdì, festa inaugurale con Mattarella a Verona. Malagò: "Siano un’occasione per cambiare la società". Presenti anche Meloni e i presidenti delle Camere. Coreografie spettacolari all’Arena ma delle 55 nazioni partecipanti, solo 29 hanno sfilato con i propri atleti. In sette hanno disertato per la presenza di Russia e Bielorussia.
Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026
L'Italia alle Paralimpiadi 2026 di Milano Cortina ha collezionato finora in totale 2 medaglie, così suddivise:
0 ori
1 argento
1 bronzo
Nel dettaglio:
Medaglie d’argento:
- Chiara Mazzel, in coppia con la guida Nicola Cotti Cottini (discesa libera ipovedenti AS2).
Medaglie di bronzo:
- Giacomo Bertagnolli, assieme alla guida Andrea Ravelli (discesa libera ipovedenti AS3).
Abodi: "Iniziano le medaglie paralimpiche, pronti via e siamo già a 2"
"Pronti, via e siamo già a 2. Iniziano le medaglie paralimpiche azzurre con lo sci alpino sulle nevi generose di Cortina. Grande Chiara Mazzel, la nostra portabandiera che, accompagnata dalla sua preziosa guida Nicola Cotti Cottini, ci regala un argento vivo nella discesa ipovedenti sulla pista delle Tofane 'incendiata' dal sole. Pochi minuti e arriva la gioia del bronzo di Giacomo Bertagnolli, con la sua guida Andrea Ravelli, in un'altra discesa, visually impaired. La forza fondamentale del binomio che consente a Giacomo di tracciare la linea del tracciato e diventa decisiva per salire sul podio. Grazie ragazzi". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, su X festeggia le due medaglie ottenute dall'Italia nella prima giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina.
Milano Cortina: ai Villaggi paralimpici 200 kg di pasta e 1.000 tiramisù al giorno
Oltre 200 chili di pasta e mille porzioni di tiramisù al giorno per 'sfamare' 1.650 persone ospitate nei tre Villa Paralimpici di Cortina, Predazzo e Milano. Sono alcune delle cifre rese note dagli organizzatori delle Paralimpiadi invernali Milano Cortina, inaugurate ieri a Verona e già nel vivo oggi con le prime medaglie. Al briefing, svoltosi nello stadio del curling di Cortina D'Ampezzo, hanno preso parte Craig Spence, Chief Brand and Communications Officer del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrea Varnier, Ceo di Milano Cortina 2026 e Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer dei Giochi. "Abbiamo 140 autobus e 35 navette - ha riferito Francisi - completamente accessibili, in uso fin dal primo giorno in cui sono arrivate le delegazioni. Ospitiamo 900 persone a Cortina, 400 a Predazzo e 350 a Milano". Varnier ha ricordato la cerimonia all'Arena "luogo magico" ringraziando i 400 volontari, i 200 artisti e i 300 tecnici. Trasmessa da Rai1, ha ottenuto un picco di share del 26,3%; i biglietti venduti sono stati gli stessi della cerimonia di chiusura dei Giochi, il 22 febbraio scorso. "Siamo stati felici - ha aggiunto Varnier - di vedere tanta gente allo sci alpino paralimpico. La nostra campagna biglietti è stata lanciata subito dopo le Olimpiadi, e oggi abbiamo visto tanta gente allo sci e allo snowboard, che sono quasi esauriti. Eravamo fiduciosi per l'hockey su ghiaccio paralimpico a Milano. Ecco perché lo abbiamo ospitato nella sede principale". Quanto alla legacy sull'accessibilità, ha sottolineato che "sono stati investiti 20 milioni di euro a Verona, non solo per rendere accessibile l'Arena ma anche in luoghi come la stazione ferroviaria. C'è stato anche un investimento di 80 milioni a Milano, dove tutte le stazioni della metropolitana sono ora accessibili". Sulla copertura mediatica, Spence ha ricordato che i diritti tv sono stati ceduti a 20 detentori per 126 Paesi, più un partner per lo streaming in quelli che non detengono diritti. "Questa copertura - ha aggiunto - è importante, cambia l'atteggiamento nei confronti delle persone con disabilità. È ciò che rende questo così unico rispetto a tutti gli altri grandi eventi sportivi del pianeta. A Parigi, il 73% degli spettatori televisivi di tutto il mondo ha dichiarato di avere una percezione più positiva delle persone con disabilità dopo aver guardato i Giochi Paralimpici. Grazie all'ampia copertura mediatica che abbiamo qui, assisteremo a un impatto simile su come il cambiamento inizia con lo sport e su come questo evento ne sia il catalizzatore", ha concluso.
Paralimpiadi, record spettatori da Stati Uniti e Germania
È già tempo di numeri alla prima giornata dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 che, come i precedenti Giochi olimpici, faranno segnare dati record in ogni settore.Ad esempio, i dati che riguardano la cerimonia di apertura paralimpica, i Villaggi paralimpici, accessibilità e ticketing, sono molto confortanti.Il 90% dei biglietti delle Paralimpiadi ha un costo inferiore ai 35 euro con prezzi da 10 euro per gli under 14.Come emerso nel corso del secondo media briefing, gli spettatori stranieri provengono soprattutto da Stati Uniti (la Nazione più rappresentata), Germania (da sempre ad alta vocazione per lo sport paralimpico), Gran Bretagna e Francia.Le discipline considerate "high demand" sono para snowboard, para ice hockey e para sci alpino.Tre i Villaggi paralimpici allestiti: Cortina d’Ampezzo con 870 tra atleti e addetti ai lavori, Predazzo con 430 e Milano con 250.Per gli atleti che hanno guardato dai villaggi la cerimonia il consumo alimentare è stato di 220 chili di pasta, mille porzioni di tiramisù e 300 tortini di cioccolato dal cuore caldo.Alla cerimonia di apertura all’Arena di Verona hanno partecipato 50 danzatori, 50 musicisti, oltre 75 artisti, 300 tecnici e 390 volontari.La trasmissione trasmessa in mondovisione ha avuto un picco di 7 milioni di spettatori sulla tv francese France 2.