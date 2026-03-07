Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Paralimpiadi invernali Milano Cortina, oggi le prime medaglie

live Sport
©Getty

Si aprono i Giochi. Ieri festa con Mattarella a Verona ma alla parata spiccano le tante assenze. Malagò: "Siano un’occasione per cambiare la società". Presenti anche Meloni e i presidenti delle Camere. Coreografie spettacolari all’Arena ma delle 55 nazioni partecipanti, solo 29 hanno sfilato con i propri atleti. In sette hanno disertato per la presenza di Russia e Bielorussia

in evidenza

Si aprono le Paralimpiadi di Milano Cortina. Ieri festa con Mattarella a Verona ma alla parata spiccano le tante assenzeMalagò: "Siano un’occasione per cambiare la società".  Presenti anche Meloni e i presidenti delle Camere. Coreografie spettacolari all’Arena ma delle 55 nazioni partecipanti, solo 29 hanno sfilato con i propri atleti. In sette hanno disertato per la presenza di Russia e Bielorussia.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Paralimpiadi invernali 2026 Milano Cortina, cerimonia d'apertura all'Arena di Verona. FOTO

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperti i Giochi. Lo show "Life in Motion" è stato un omaggio allo storico motto paralimpico "Spirit in Motion". Inno nazionale cantato da Mimì, l'ultima tedofora è Bebe Vio. Hanno sfilato solo 28 nazioni su 55 partecipanti

Paralimpiadi Milano Cortina, cerimonia d'apertura all'Arena di Verona

Paralimpiadi Milano Cortina, cerimonia d'apertura all'Arena di Verona

Vai al contenuto

Milano Cortina, al via le Paralimpiadi: ieri a Verona sfilano solo 29 nazioni su 55

Alla sfilata sul red carpet dell’Arena di Verona per la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Milano Cortina avvenuta ieri hanno sfilato con propri atleti solo 29 delle 55 nazioni partecipanti e c’erano volontari al posto dei portabandiera.  Il Comitato Paralimpico Internazionale ha minimizzato le diserzioni spiegando che molte assenze erano dovute a motivi logistici, data la distanza dai campi di gara, e a impegni sportivi ravvicinati.  Sette Paesi, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Ucraina, avevano però rimarcato il significato politico della loro mancata partecipazione per protestare contro l’ammissione degli atleti russi e bielorussi con inni e bandiere.  Era assente anche l’unico atleta dell’Iran, Aboulfazl Khatibi Mianaei, impossibilitato a raggiungere l’Italia a causa del conflitto in Medio Oriente.  

Sport: Ultime notizie

Paralimpiadi invernali Milano Cortina, oggi le prime medaglie

live Sport

Si aprono i giochi. Ieri festa con Mattarella a Verona ma alla parata spiccano le tante assenze....

F1, qualifiche Gp d'Australia: Russell in pole, Leclerc quarto

Sport

Mercedes in prima fila nella prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota britannico è il...

Tennis, Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Avanti anche Paolini

Sport

Esordio sul velluto per l'altoatesino nel Masters 1000. Al secondo turno del torneo in corso sul...

Paralimpiadi 2026, bracieri accesi a Milano e Cortina

Sport

Durante la cerimonia di apertura all'Arena di Verona il presidente Sergio Mattarella, con la...

Paralimpiadi Milano Cortina, cerimonia d'apertura all'Arena di Verona

Sport

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperti i Giochi. Lo show "Life in...

18 foto

Sport: I più letti