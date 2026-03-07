Paralimpiadi invernali Milano Cortina, oggi le prime medaglie

Si aprono i Giochi. Ieri festa con Mattarella a Verona ma alla parata spiccano le tante assenze. Malagò: "Siano un’occasione per cambiare la società". Presenti anche Meloni e i presidenti delle Camere. Coreografie spettacolari all’Arena ma delle 55 nazioni partecipanti, solo 29 hanno sfilato con i propri atleti. In sette hanno disertato per la presenza di Russia e Bielorussia
Si aprono le Paralimpiadi di Milano Cortina. Ieri festa con Mattarella a Verona ma alla parata spiccano le tante assenzeMalagò: "Siano un’occasione per cambiare la società". Presenti anche Meloni e i presidenti delle Camere. Coreografie spettacolari all’Arena ma delle 55 nazioni partecipanti, solo 29 hanno sfilato con i propri atleti. In sette hanno disertato per la presenza di Russia e Bielorussia.
Milano Cortina, al via le Paralimpiadi: ieri a Verona sfilano solo 29 nazioni su 55
Alla sfilata sul red carpet dell’Arena di Verona per la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Milano Cortina avvenuta ieri hanno sfilato con propri atleti solo 29 delle 55 nazioni partecipanti e c’erano volontari al posto dei portabandiera. Il Comitato Paralimpico Internazionale ha minimizzato le diserzioni spiegando che molte assenze erano dovute a motivi logistici, data la distanza dai campi di gara, e a impegni sportivi ravvicinati. Sette Paesi, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Ucraina, avevano però rimarcato il significato politico della loro mancata partecipazione per protestare contro l’ammissione degli atleti russi e bielorussi con inni e bandiere. Era assente anche l’unico atleta dell’Iran, Aboulfazl Khatibi Mianaei, impossibilitato a raggiungere l’Italia a causa del conflitto in Medio Oriente.