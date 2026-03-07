Mercedes in prima fila nella prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota britannico è il più veloce nelle qualifiche di Melbourne e domani scatterà davanti al compagno di squadra, Kimi Antonelli, secondo in griglia. Alle spalle delle due Mercedes, terza posizione per la Red Bull del francese Isack Hadjar e quarta posizione per la Ferrari del monegascoche chiude la seconda fila. Hamilton ottiene il settimo tempo

George Russell con la Mercedes ha ottenuto la pole position del GP d'Australia, gara che domani apre il Mondiale di F1 2026. In prima fila partirà anche la seconda Mercedes, guidata da Kimi Antonelli. In seconda fila la Red Bull di Hadjar e la Ferrari di Leclerc. Settimo tempo per Hamilton. Giornata nera per Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull finisce contro il muro nel Q1 e non fa segnare nessun riscontro cronometrico. Eliminazione immediata e la gara si annuncia in salita.

Possibile penalità per Antonelli

Doppietta Mercedes qquindi nel sabato del GP d'Australia, con Russell e Antonelli davanti a tutti. Il pilota bolognese é però a rischio penalità per un soffiatore che i meccanici hanno dimenticato sulla sua vettura all'inizio della Q3, poi perso in pista creando una situazione di pericolo. I primi dopo le Mercedes, Adjar e Leclerc, hanno incassato distacchi notevoli: 785 millesimi il pilota Red Bull, 809 il ferrarista. Ottimo exploit dell'esordiente Arvid Lindblad, 18 anni, entrato con l'ottavo tempo nella top ten.