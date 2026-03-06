Una vittoria e una sconfitta per gli italiani impegnati nel secondo turno del primo Masters 1000 della stagione
Una vittoria e una sconfitta nel secondo turno dell'Atp di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, per i tennisti italiani. Flavio Cobolli ha battuto in rimonta Miomir Kecmanovic, con il punteggio finale di 3-6 6-3 6-4, mentre Matteo Berrettini ha perso col numero 4 del mondo Alexander Zverev in 2 set: 6-3 6-4.
Bene Cobolli con Kecmanovic
Cobolli parte bene, con un break nel terzo gioco del primo set, ma cede il servizio subito dopo a Kecmanovic, per poi concederlo di nuovo nell'ottavo game. Nel secondo set, invece, un break nel quarto gioco consente al tennista romano di riscattarsi e di riportare la partita in parità. Nel terzo e decisivo parziale, all'azzurro basta il primo game: strappato il servizio al serbo, ha mantenuto la velocità di crociera per poi chiudere il match sul 6-4.
Berrettini perde con Zverev
Niente da fare invece per Berrettini contro il favorito Zverev, che si è impone in un'ora e undici minuti. In tutti e due i set è un solo break a decidere le cose, con l'azzurro che non riesce a incidere sul suo servizio: il numero 4 del mondo chiude con l'89% di punti con la prima e l'82% con la seconda.
Errani Paolini avanti nel doppio
Nella notte italiana erano caduti al primo turno Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli: un tonfo per il primo, con il 6-0 6-1 in favore dell'americano Mackenzie McDonald; una sconfitta più sudata per il secondo, messo ko 7-6 6-4 da Rinky Hijikata. Erano avanzate, invece, Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio, con un'ottima prestazione contro la coppia formata dalla romena Jaqueline Cristian e dalla danese Clara Tauson, numero 17 del ranking Wta in singolare.