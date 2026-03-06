Una vittoria e una sconfitta per gli italiani impegnati nel secondo turno del primo Masters 1000 della stagione ascolta articolo

Una vittoria e una sconfitta nel secondo turno dell'Atp di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, per i tennisti italiani. Flavio Cobolli ha battuto in rimonta Miomir Kecmanovic, con il punteggio finale di 3-6 6-3 6-4, mentre Matteo Berrettini ha perso col numero 4 del mondo Alexander Zverev in 2 set: 6-3 6-4.

Bene Cobolli con Kecmanovic Cobolli parte bene, con un break nel terzo gioco del primo set, ma cede il servizio subito dopo a Kecmanovic, per poi concederlo di nuovo nell'ottavo game. Nel secondo set, invece, un break nel quarto gioco consente al tennista romano di riscattarsi e di riportare la partita in parità. Nel terzo e decisivo parziale, all'azzurro basta il primo game: strappato il servizio al serbo, ha mantenuto la velocità di crociera per poi chiudere il match sul 6-4.

Berrettini perde con Zverev Niente da fare invece per Berrettini contro il favorito Zverev, che si è impone in un'ora e undici minuti. In tutti e due i set è un solo break a decidere le cose, con l'azzurro che non riesce a incidere sul suo servizio: il numero 4 del mondo chiude con l'89% di punti con la prima e l'82% con la seconda.