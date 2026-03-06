Alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non ci sarà la bandiera dell’Iran. L’unico atleta annunciato, lo sciatore Aboulfazl Khatibi Mianaei, non è riuscito a raggiungere l’Italia e non ha completato la procedura di iscrizione alle gare. Il numero delle delegazioni scende così da 57 a 56, in un clima già segnato da polemiche e boicottaggi ascolta articolo

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma questa sera all'Arena di Verona, si aprirà con una delegazione in meno. Secondo quanto apprende l'ANSA da ambienti dello sport internazionale, l'Iran non prenderà parte alla sfilata delle nazioni: l'unico atleta previsto non è riuscito ad arrivare in Italia e non ha potuto completare l'iscrizione alle gare

L'assenza dell'unico atleta iraniano A rappresentare Teheran avrebbe dovuto essere lo sciatore di fondo Aboulfazl Khatibi Mianaei, 23 anni, unico atleta iraniano qualificato per i Giochi. La sua partecipazione era rimasta in dubbio dopo l'inizio del conflitto nella regione, ma fino alle ultime ore si sperava in una soluzione che gli permettesse di raggiungere l'Italia. Alla fine però il viaggio non si è concretizzato e la procedura di iscrizione non è stata completata. Di conseguenza l'Iran non sarà presente né alla cerimonia di apertura né alle gare.

Il viaggio ritenuto troppo rischioso Secondo quanto riferito dal Comitato Paralimpico Internazionale, Khatibi Mianaei non è riuscito a intraprendere il viaggio in condizioni di sicurezza. L’atleta avrebbe dovuto affrontare un percorso alternativo per arrivare in Europa, ma le condizioni legate al conflitto armato hanno reso troppo rischioso lo spostamento. Per il fondista iraniano sarebbe stata la partecipazione ai suoi terzi Giochi Paralimpici invernali. A Milano-Cortina era atteso nelle gare di sci di fondo, in particolare nella sprint e nella prova individuale sui 10 chilometri.