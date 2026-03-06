Al via le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona, per la prima volta nella storia in un sito Unesco, in occasione della sua 50esima edizione. I 655 atleti (mai così tanti) provenienti da tutto il mondo si contenderanno i titoli Paralimpici in 79 eventi da medaglia (39 maschili, 35 femminili e 5 misti) suddivisi in sei sport differenti
in evidenza
Al via le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona, per la prima volta nella storia in un sito Unesco, in occasione della sua 50esima edizione. I 655 atleti (mai così tanti) provenienti da tutto il mondo si contenderanno i titoli Paralimpici in 79 eventi da medaglia (39 maschili, 35 femminili e 5 misti) suddivisi in sei sport differenti. Lo sport più partecipato sarà il para sci nordico con 168 atleti, seguito dal para sci alpino con 164, quindi para ice hockey con 135, para biathlon con 107, para snowboard con 77 e wheelchair curling con 66.
Paralimpiadi, brutta caduta per Cardani in allenamento: incosciente per alcuni secondi
Le condizioni dell’atleta paralimpico di snowboard cross sono in miglioramento dopo l'incidente di questa mattina che gli ha fatto perdere coscienza per circa 45 secondi. La forte botta ha provocato la rottura del casco. L’azzurro si trova in ospedale e resterà sotto osservazione per 24 ore. La sua partecipazione ai Giochi "è a rischio", hanno fatto sapere dal comitato paralimpico
Paralimpiadi, Cardani cade in allenamento: incosciente alcuni secondiVai al contenuto
Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendario delle gare
Con la fine delle Olimpiadi invernali l'attenzione del mondo dello sport si concentra ora sulle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 6 al 15 marzo l’Italia ospiterà la quattordicesima edizione dei Giochi Paralimpici, a distanza di vent’anni da Torino 2006. L'evento vedrà la partecipazione di circa 660 atlete e atleti provenienti da 50 nazioni, impegnati in sei discipline differenti distribuite tra Milano, Cortina e Tesero. Il nostro Paese tornerà quindi al centro dello sport paralimpico mondiale con nove giorni di gare. Ecco tutti i dettagli.
Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendarioVai al contenuto
Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, chi sono gli atleti e atlete italiani in gara
I Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina vanno in scena dal 6 al 15 marzo 2026. Per questa XIV edizione, che segna il 50esimo anniversario dalla prima edizione che si è tenuta in Svezia nel 1976, è previsto un numero record sia di partecipanti (oltre 660) sia di medaglie da assegnare (in totale 79 set). Le discipline sportive in cui si sfidano atlete e atleti da tutto il mondo sono sei: sci alpino paralimpico, biathlon paralimpico, sci di fondo paralimpico, para ice hockey, snowboard paralimpico, wheelchair curling. Le gare sono distribuite su tre cluster: Milano, Cortina d'Ampezzo e Val di Fiemme (Tesero). La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi è il 6 marzo all’Arena di Verona, che ha ospitato anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Ecco chi sono gli atleti e le atlete dell’Italia che partecipano ai Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026
Paralimpiadi Milano Cortina, chi sono atlete e atleti italiani in garaVai al contenuto
Paralimpiadi al via, 655 atleti da 57 Paesi per 79 gare
Più di 650 atleti, 50 anni e qualche polemica. Conto alla rovescia per il via alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Una decina di giorni dopo la chiusura dei Giochi Invernali l'Arena di Verona tornera' domani sera protagonista di un'altra cerimonia: quella di apertura delle Paralimpiadi, per la prima volta nella storia in un sito Unesco, in occasione della sua 50esima edizione. I NUMERI. I 655 atleti (mai cosi' tanti) provenienti da tutto il mondo si contenderanno i titoli Paralimpici in 79 eventi da medaglia (39 maschili, 35 femminili e 5 misti) suddivisi in sei sport differenti. Lo sport piu' partecipato sara' il para sci nordico con 168 atleti, seguito dal para sci alpino con 164, quindi para ice hockey con 135, para biathlon con 107, para snowboard con 77 e wheelchair curling con 66. Molto numerose sono le delegazioni di Cina con 70 atleti e Stati Uniti con 68. Il Canada e' presente con 46 atleti, il Giappone con 44. L'Italia ha convocato 42 atleti. Il contingente della Germania e' composto da 40 unita'. La squadra dell'Ucraina ha iscritto 25 atleti. La Russia sara' presente con 6 atleti e la Bielorussia con 4. Alle Paralimpiadi ci sara' anche un atleta dell'Iran, Aboulfazl Khatibi Mianaei, 23 anni, atleta dello sci nordico originario di Fereydunkenar sulle rive del mar Caspio. In un mondo dominato da tensioni sempre piu' marcate dal punto di vista geopolitico non mancano le polemiche. All'indomani della decisione dell'Ipc (il Comitato Paralimpico Internazionale) di riabilitare Russia e Bielorussia, l'Ucraina ha infatti annunciato il boicottaggio della cerimonia inaugurale, seguita per solidarietà da una decina di altri paesi.