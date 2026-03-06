Più di 650 atleti, 50 anni e qualche polemica. Conto alla rovescia per il via alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Una decina di giorni dopo la chiusura dei Giochi Invernali l'Arena di Verona tornera' domani sera protagonista di un'altra cerimonia: quella di apertura delle Paralimpiadi, per la prima volta nella storia in un sito Unesco, in occasione della sua 50esima edizione. I NUMERI. I 655 atleti (mai cosi' tanti) provenienti da tutto il mondo si contenderanno i titoli Paralimpici in 79 eventi da medaglia (39 maschili, 35 femminili e 5 misti) suddivisi in sei sport differenti. Lo sport piu' partecipato sara' il para sci nordico con 168 atleti, seguito dal para sci alpino con 164, quindi para ice hockey con 135, para biathlon con 107, para snowboard con 77 e wheelchair curling con 66. Molto numerose sono le delegazioni di Cina con 70 atleti e Stati Uniti con 68. Il Canada e' presente con 46 atleti, il Giappone con 44. L'Italia ha convocato 42 atleti. Il contingente della Germania e' composto da 40 unita'. La squadra dell'Ucraina ha iscritto 25 atleti. La Russia sara' presente con 6 atleti e la Bielorussia con 4. Alle Paralimpiadi ci sara' anche un atleta dell'Iran, Aboulfazl Khatibi Mianaei, 23 anni, atleta dello sci nordico originario di Fereydunkenar sulle rive del mar Caspio. In un mondo dominato da tensioni sempre piu' marcate dal punto di vista geopolitico non mancano le polemiche. All'indomani della decisione dell'Ipc (il Comitato Paralimpico Internazionale) di riabilitare Russia e Bielorussia, l'Ucraina ha infatti annunciato il boicottaggio della cerimonia inaugurale, seguita per solidarietà da una decina di altri paesi.