Paralimpiadi Invernali, rubate due stone allo stadio del curling

Le pietre usate in questi giorni nelle prime partite del doppio misto hanno un valore di 800 euro l'una

In attesa della cerimonia d'apertura di venerdì 6 marzo all'Arena di Verona, le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 sono già iniziate con le prime partite del curling e allo Stadio del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo sono sparite due "stone", le pietre col manico usate per questo sport diventato particolarmente popolare grazie ai Giochi.