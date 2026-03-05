Paralimpiadi Invernali, rubate due stone allo stadio del curling

Le pietre usate in questi giorni nelle prime partite del doppio misto hanno un valore di 800 euro l'una
In attesa della cerimonia d'apertura di venerdì 6 marzo all'Arena di Verona, le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 sono già iniziate con le prime partite del curling e allo Stadio del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo sono sparite due "stone", le pietre col manico usate per questo sport diventato particolarmente popolare grazie ai Giochi.
Valgono 800 euro l'una
La notizia, anticipata dall'agenzia austriaca Dpa, è stata confermata nel capoluogo ampezzano, dove il furto è stato denunciato alla comando della Polizia di Stato. Le partite che si tanno già giocando sono quelle del primo turno del doppio misto, specialità che debutta proprio quest'anno alle Paralimpiadi. Il valore di una "stone" si aggira attorno agli 800 euro; al di là del danno economico non si prevedono ripercussioni sullo svolgimento delle gare.