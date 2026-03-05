Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Paralimpiadi, brutta caduta per Cardani in allenamento: incosciente per alcuni secondi

L’atleta paralimpico di snowboard cross ha perso coscienza per circa 45 secondi dopo la botta che ha spaccato il casco. L’azzurro è stato trasportato in ospedale e sarà sottoposto a una Tac. La sua partecipazione ai Giochi "è a rischio", hanno fatto sapere dal comitato paralimpico

Brutta caduta in allenamento per l'atleta paralimpico Riccardo Cardani. L’azzurro di snowboard cross questa mattina mentre era in pista per gli allenamenti è caduto e l'incidente ha provocato la rottura del casco. A seguito dell'impatto, l'atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale, sarà sottoposto a una Tac. "Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione - sottolinea il Comitato paralimpico italiano - ponendo come priorità assoluta la salute dell'atleta". La sua partecipazione ai Giochi "è a rischio".

