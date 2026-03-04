Mondiali 2026, presidente Messico Sheinbaum riceve la Coppa del Mondo

Offerte Sky
Mondiali 2026, presidente Messico Sheinbaum riceve Coppa del Mondo a 100 giorni da inizio

Sport
©Getty

Nella Sala del Tesoro del Palazzo Nazionale, la presidente ha sollevato il trofeo insieme all'ex calciatore brasiliano Bebeto, che lo ha prima baciato e poi cullato, imitando la celebre esultanza dei quarti di finale dei Mondiali del 1994, vinti dal Brasile

ascolta articolo

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha ricevuto oggi la Coppa della Fifa World Cup 2026, a 100 giorni dall'inizio del torneo che il Paese latinoamericano ospiterà per la terza volta. La cerimonia si è svolta durante la consueta conferenza stampa mattutina, come riportano i principali media messicani. Nella Sala del Tesoro del Palazzo Nazionale, la presidente ha sollevato con entusiasmo il trofeo insieme all'ex calciatore brasiliano Bebeto, che lo ha prima baciato e poi cullato, imitando la celebre esultanza dei quarti di finale dei Mondiali del 1994, vinti dal Brasile. In quell'occasione, contro l'Olanda, Bebeto segnò e dedicò il gesto alla nascita del terzogenito Mattheus.

Primo Paese a organizzare i Mondiali per la terza volta

Sheinbaum ha sottolineato l'orgoglio di essere l'unico Paese ad aver organizzato per tre volte il Mondiale di calcio, mentre Louis Balat, presidente di Coca-Cola México, ha ringraziato il Messico per "oltre 100 anni di collaborazione" e annunciato un tour promozionale in diverse città per consentire al pubblico di vedere il trofeo. 

Sheinbaum
©Getty

