Coppa Italia, Como-Inter senza emozioni: finisce 0-0

La semifinale d'andata, disputata allo stadio 'Sinigaglia' della città lariana, finisce con un pareggio. Il ritorno si giocherà il 22 aprile allo stadio 'Meazza' di Milano

Finisce a reti bianche la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Como e Inter. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno tra un mese e mezzo al Meazza. Partita deludente e con poche occasioni, ci provano di più i padroni di casa, con gli ospiti che giocano una partita attenta in difesa cercando di concedere il meno possibile agli avversari.

La cronaca del primo tempo Inizio di partita con i padroni di casa molto aggressivi sui portatori di palla avversari, con gli ospiti che inevitabilmente commettono molti errori in fase di impostazione. Per la prima conclusione verso la porta bisogna aspettare il 14', la tenta NIco Paz su azione d'angolo ma è imprecisa e termina abbondantemente a lato. Al 17' la prima vera palla-gol con Vojvoda che si trova a tu per tu con Martinez, gran chiusura di Carlos Augusto che salva i suoi. Un minuto dopo altra chance sempre per Vojvoda che ancora a tu per tu con Martienz si fa parare la conclusione, ma era in fuorigioco. Con il passare dei minuti l'Inter si organizza meglio in difesa riuscendo a chiudere tutti gli sbocchi agli avversari. Al 36' fiammata del Como, Nico Paz da sinistra trova lo spazio per calciare, la palla salta davanti a Martinez che devia in angolo. Al 40' tentativo di ripartenza da parte degli ospiti con Calhanoglu che prova da destra una conclusione complicata, tiro respinto dalla difesa del Como. Due minuti dopo gran giocata di Vojvoda che entra in area da destra, salta due giocatori e poi cerca il secondo palo con l'esterno, la palla esce di pochissimo.

La cronaca del secondo tempo Al 1' della ripresa Darmian va via sulla destra, mette in mezzo un cross che va a sbattere contro il palo. Al 4' occasionissima per i padroni di casa, Smolcic va via sul fondo e poi mette in mezzo da destra, da due passi Valle manda fuori. Al 13' triplo cambio per Chivu. Escono Darmian , Calhanoglu ed Esposito, entrano Dumfries, Zielinski e Thuram. Al 23' incursione di Sucic, la palla arriva a Thuram che calcia, conclusione deviata da Diego Carlos in angolo. Subito dopo esce Diouf, al suo posto Luis Henrique, mentre Fabregas si gioca la carta Diao, che entra per Sergi Roberto. Nella parte finale del match la partita si spegne e le due squadre non costruiscono più occasioni da gol. Al 34' doppio cambio per i padroni di casa. Escono Vojvoda e Valle, entrano Van der Brempt e Moreno. Si susseguono i cambi ma non le occasioni. Al 40' entra Mkhitaryan, esce Frattesi, dentro anche Baturina e Douvikas rispettivamente per Caqueret e Nico Paz.