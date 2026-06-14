Il pilota britannico ha conquistato il suo primo successo in gara al volante della Ferrari davanti a George Russell, su Mercedes, e Lando Norris su McLaren. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, si è ritirato a tre giri dalla fine quando era 2° con la sua Mercedes, che si è improvvisamente fermata

Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Barcellona, settima prova del mondiale di Formula 1, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico sono saliti sul podio George Russell, su Mercedes, e Lando Norris con la McLaren. Era dal 2024 che la Scuderia non vinceva un Gran Premio, mentre per Hamilton quella odierna è la 106esima vittoria in carriera, ottenuta alla sua 31esima presenza con la Ferrari.

Hamilton: "Mi avete aiutato a ricordare chi sono"

"Forza Ferrari": Lewis Hamilton lo ha gridato in italiano nel team Radio subito dopo aver vinto il suo primo Gp al volante della Ferrari. "Grazie tutti - le sue prime parole al team - Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l'avrei fatta senza di voi".

Il ritiro di Kimi Antonelli

Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, si è ritirato a tre giri dalla fine quando era secondo con la sua Mercedes, che si è improvvisamente fermata. Ritirato nel finale anche Charles Leclerc, con la Ferrari.

Le altre posizioni

A Barcellona Max Verstappen ha chiuso al quarto posto con la Red Bull, subito davanti a Oscar Piastri (McLaren) quinto, Isack Hadjar (Red Bull) sesto, e Pierre Gasly e Franco Colapinto con le Alpine. A punti anche Liam Lawson e Arvid Lindblad con le Racing Bulls.