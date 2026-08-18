Morte Varenne, quanti figli ha avuto e quali sono i più vincenti

Dopo il ritiro dalle corse, il Capitano ha iniziato una lunga carriera da stallone: centinaia di figli e una progenie capace di conquistare cinque Derby Italiani del Trotto e numerosi altri grandi premi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Varenne, uno dei più grandi campioni nella storia del trotto, è morto oggi all'età di 31 anni. Ma dopo aver lasciato le piste, ha iniziato una seconda, lunghissima carriera che non è altrettanto nota al grande pubblico: quella da stallone. Dal 2003 il Capitano ha continuato a lasciare il segno nel mondo dell'ippica attraverso una progenie di migliaia di cavalli, diversi dei quali hanno ereditato dal padre talento e velocità e sono diventati a loro volta protagonisti ai massimi livelli. Ma quanti sono esattamente i figli di Varenne e quali sono quelli che hanno ottenuto i risultati più importanti?

Quanti figli ha avuto Varenne Varenne ha iniziato la carriera da stallone nel 2003, dopo il ritiro dalle corse. E ha avuto una progenie di dimensioni eccezionali: almeno 2.500 figli, secondo alcune fonti. Ma per altre i suoi discendenti sono addirittura 2.700. Il suo primogenito è stato Icaro del Ronco, nato nel gennaio 2004. Il cavallo venne acquistato all'asta per 150mila euro, una cifra record per l'epoca. Le aspettative erano alte, ma un grave infortunio ne condizionò la carriera. Se il primo erede non riuscì a trasformare le attese in una carriera da campione, altri figli di Varenne hanno invece portato avanti la leggenda del padre sulle piste. Approfondimento Varenne, la vita e le vittorie del campione del trotto. FOTO

I cinque figli di Varenne che hanno vinto il Derby Il dato più significativo dei figli di Varenne è quello relativo al Derby Italiano del Trotto, una delle principali corse del calendario italiano. Sono cinque i figli del Capitano ad aver conquistato il Nastro Azzurro, in sette anni: Lana del Rio, nel 2008;

Nadir Kronos, nel 2010;

Olona Ok, nel 2011;

Pascià Lest, nel 2012;

Testimonial Ok, nel 2015. Il dato è confermato anche dall'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore, che indica i cinque Derby come uno dei principali risultati della carriera di Varenne da riproduttore.

I figli più vincenti di Varenne Stabilire una classifica assoluta dei figli più vincenti di Varenne non è semplice, perché le banche dati possono riportare dati aggiornati in momenti diversi e non tutti i cavalli hanno costruito la propria carriera nello stesso circuito. È quindi più corretto parlare dei principali eredi del Capitano, considerando insieme somme vinte, grandi premi conquistati e risultati internazionali. Pascià Lest - Pascià Lest è tra i figli più ricchi di Varenne. Nel 2012 ha conquistato il Derby Italiano del Trotto e ha superato il milione e mezzo di euro di somme vinte, arrivando a circa 1,5 milioni.

- Pascià Lest è tra i figli più ricchi di Varenne. Nel 2012 ha conquistato il Derby Italiano del Trotto e ha superato il milione e mezzo di euro di somme vinte, arrivando a circa 1,5 milioni. Lisa America - Figlia di Varenne e Zagabria Dei, è una delle femmine più importanti della progenie. Ha costruito una carriera internazionale di alto livello, correndo anche il Prix d'Amérique e ottenendo oltre 1,4 milioni di euro di vincite.

- Figlia di Varenne e Zagabria Dei, è una delle femmine più importanti della progenie. Ha costruito una carriera internazionale di alto livello, correndo anche il Prix d'Amérique e ottenendo oltre 1,4 milioni di euro di vincite. Vernissage Grif - È uno dei figli di Varenne che ha ottenuto i risultati più importanti negli ultimi anni. Ha vinto il Campionato Europeo nel 2020 e nel 2021 e il Gran Premio della Lotteria di Agnano nel 2022 e nel 2023. In carriera ha superato 1,5 milioni di euro di somme vinte.

- È uno dei figli di Varenne che ha ottenuto i risultati più importanti negli ultimi anni. Ha vinto il Campionato Europeo nel 2020 e nel 2021 e il Gran Premio della Lotteria di Agnano nel 2022 e nel 2023. In carriera ha superato 1,5 milioni di euro di somme vinte. Lana del Rio - Occupa un posto particolare nella storia della progenie di Varenne. Nel 2008 ha conquistato il Derby Italiano del Trotto, diventando la prima femmina figlia del Capitano a vincere il Nastro Azzurro. Il suo montepremi ha superato il milione di euro.

Napoleon Bar - Ha superato il milione di euro di somme vinte ed è stato protagonista ai massimi livelli del trotto italiano. La sua eredità non si è fermata alla pista: diventato a sua volta stallone, ha avuto tra i suoi figli Zlatan, vincitore del Derby Italiano del Trotto nel 2018.

Twister Bi - Ha costruito una carriera internazionale di alto livello, superando il milione di euro di premi. È tra gli eredi di Varenne che hanno ottenuto risultati significativi anche fuori dall'Italia.

Tony Gio - Ha raggiunto livelli importanti nel trotto italiano e internazionale, arrivando vicino alla soglia del milione di euro di somme vinte.

- Ha raggiunto livelli importanti nel trotto italiano e internazionale, arrivando vicino alla soglia del milione di euro di somme vinte. Princess Grif - Tra le femmine più importanti della produzione di Varenne c'è Princess Grif, che ha superato gli 800-900 mila euro di premi.

- Tra le femmine più importanti della produzione di Varenne c'è Princess Grif, che ha superato gli 800-900 mila euro di premi. Zarenne Fas - Ha superato gli 800 mila euro di vincite ed è stato protagonista anche sulla scena internazionale, contribuendo alla lunga lista di figli di Varenne capaci di affermarsi ai massimi livelli.

- Ha superato gli 800 mila euro di vincite ed è stato protagonista anche sulla scena internazionale, contribuendo alla lunga lista di figli di Varenne capaci di affermarsi ai massimi livelli. Arazi Boko - Si è affermato soprattutto in Scandinavia, con premi superiori a 13 milioni di corone svedesi, un risultato che lo colloca tra i figli più ricchi di Varenne.

Iina Grif, la prima figlia femmina di Varenne - ©Ansa