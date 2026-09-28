Originario di Newcastle Upon Tyne, Satterley aveva gareggiato nella notte tra sabato e domenica sera in uno dei principali eventi pay-per-view. Le cause del decesso non sono state rese note

Solo due giorni fa era sul ring a combattere contro Andrade, nell’ "All Out", uno dei principali eventi in pay-per-view. Dopo 24 ore, Benjamin Satterley, meglio conosciuto con l'attuale ring name di Pac, è stato trovato senza vita all'età di 40 anni. Il decesso del wrestler inglese, classe 1986, è stato comunicato dall’All Elite Wrestling, la federazione con cui era sotto contratto dal 2019. Le cause della morte non sono state rese note ma le autorità stanno svolgendo tutti gli approfondimenti del caso per accertarle.

Chi era Benjamin Satterley

"Originario di Newcastle upon Tyne, in Inghilterra, Satterley ha iniziato la sua carriera nel wrestling nel 2004 e ha continuato a esibirsi per organizzazioni di wrestling in tutto il mondo, affascinando i fan con mosse aeree innovative e incredibili capacità sul ring", ha dichiarato la AEW in un comunicato. Ha detenuto diversi titoli AEW e l'organizzazione ha affermato che ha partecipato ad "alcuni degli incontri più memorabili nella storia della AEW". Prima della sua collaborazione con la AEW, ha militato anche nella World Wrestling Entertainment (WWE), nella New Japan Pro-Wrestling e nel Consejo Mundial de Lucha Libre in Messico.

Durante la sua carriera ha avuto diversi alter ego, tra cui Pac, Adrian Neville e "L'uomo che la gravità ha dimenticato". Quest'ultimo soprannome si riferiva a una sua mossa finale caratteristica, in cui ruotava di 360 gradi dalla corda più alta del ring e atterrava sull'avversario.