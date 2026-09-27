Tennis, l'Europa vince la Laver Cup a Londra

Alexander Zverev supera Learner Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul Resto del Mondo. Il trofeo torna nel Vecchio Continente dopo il successo dei rivali nel 2025
Il punto esclamativo finale, domenica 27 settembre, lo ha messo Alexander Zverev. Grazie al successo in due set col punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 del tedesco su Learner Tien, l'Europa ha sconfitto il Resto del Mondo e conquistato la Laver Cup a Londra, sui campi veloci indoor della "02 Arena" di Londra.
Vittoria di Cobolli nel doppio
Nel primo singolare della terza e ultima giornata, nella quale ogni successo vale tre punti, dopo la vittoria di Flavio Cobolli e Jakub Mensik in doppio, i punti decisivi sono arrivati dal numero due del mondo, vincitore in questa stagione del Roland Garros e degli Us Open.
Approfondimento
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La coppa torna in Europa
Con questa affermazione l'Europa, capitanata dal francese Yannick Noah, si è portata avanti sul Resto del Mondo per 13-5 ed è ormai imprendibile per la formazione guidata da Andre Agassi. La Laver Cup torna dunque "nelle mani" del Vecchio Continente, dopo il successo del 2025 del Resto del Mondo. A firmare il successo di quest'anno dell'Europa sono stati: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafa Jodar, Jakub Mensik e Casper Ruud. Nel 2027 sarà l'Intuit Dome di Los Angeles a ospitare l'evento.
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. A cura di Federica Villa