Tennis, l'Europa vince la Laver Cup a Londra

Alexander Zverev supera Learner Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul Resto del Mondo. Il trofeo torna nel Vecchio Continente dopo il successo dei rivali nel 2025 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il punto esclamativo finale, domenica 27 settembre, lo ha messo Alexander Zverev. Grazie al successo in due set col punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 del tedesco su Learner Tien, l'Europa ha sconfitto il Resto del Mondo e conquistato la Laver Cup a Londra, sui campi veloci indoor della "02 Arena" di Londra.

Vittoria di Cobolli nel doppio Nel primo singolare della terza e ultima giornata, nella quale ogni successo vale tre punti, dopo la vittoria di Flavio Cobolli e Jakub Mensik in doppio, i punti decisivi sono arrivati dal numero due del mondo, vincitore in questa stagione del Roland Garros e degli Us Open. Approfondimento Laver Cup, tabellone e partecipanti: anche Cobolli nel Team Europe