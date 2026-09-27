L'ottavo re di Roma, simbolo e capitano della squadra giallorossa da lui trascinata allo Scudetto nel 2001, spegne 50 candeline. Dall'esordio appena 16enne al rifiuto al Real dei Galacticos, passando per il Mondiale con gli Azzurri e l'addio tra le lacrime dell'Olimpico: storia di un campione che ha rinunciato ai successi per vestire un'unica maglia in 25 anni di carriera