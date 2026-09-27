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Francesco Totti compie 50 anni, carriera e vittorie dell'ex capitano della Roma

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©Getty

L'ottavo re di Roma, simbolo e capitano della squadra giallorossa da lui trascinata allo Scudetto nel 2001, spegne 50 candeline. Dall'esordio appena 16enne al rifiuto al Real dei Galacticos, passando per il Mondiale con gli Azzurri e l'addio tra le lacrime dell'Olimpico: storia di un campione che ha rinunciato ai successi per vestire un'unica maglia in 25 anni di carriera

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