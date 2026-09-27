Un uomo di 56 anni è morto a Brooklyn dopo il crollo di un albero. New York e New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza. Inondazioni, blackout e forti disagi al traffico aereo. Centinaia di voli sono stati cancellati

La tempesta che sta colpendo la costa Est degli Stati Uniti ha provocato una prima vittima a New York . Un uomo di 56 anni è morto a Brooklyn dopo essere stato colpito dal crollo di un albero vicino a un campo da basket. La città è in stato di massima allerta per il maltempo che sta interessando la costa est degli Stati Uniti.

Inondazioni e blackout, centinaia di voli cancellati



Forti piogge e vento stanno provocando inondazioni in diverse aree della costa orientale, compreso il New Jersey, oltre a blackout elettrici che riguardano decine di migliaia di persone. New York e New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza e, secondo le autorità, il peggio non sarebbe ancora arrivato. Pesanti anche le conseguenze sul traffico aereo. Più di 250 voli sono stati cancellati all’aeroporto internazionale Logan di Boston. Sospesi anche centinaia di voli nei tre maggiori aeroporti che servono New York. Le previsioni indicano fino a 15 centimetri d’acqua attesi tra Atlantic City, in New Jersey, e Boston. Il centro della tempesta si trova al largo della costa del Delaware.