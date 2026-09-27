Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Un drone russo ha colpito un fabbricato civile a Kiev dove, come era accaduto anche in altre regioni, era scattato l'allarme proprio per il rischio di raid aerei che si sono concretizzati anche a Odessa, e sempre contro strutture civili. In tutto, si registrerebbero tre feriti. Tre persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavriyske, nella regione di Zaporizhzhia
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Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Un drone russo ha colpito un fabbricato civile a Kiev dove, come era accaduto anche in altre regioni, era scattato l'allarme proprio per il rischio di raid aerei che si sono concretizzati anche a Odessa, e sempre contro strutture civili. In tutto, si registrerebbero tre feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavriyske, nella regione di Zaporizhzhia.
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All'Onu parla Lavrov e accusa l'Europa di ostacolare negoziati di pace con Kiev
Zuppi oggi a Mosca, da domani la missione di tre giorni
"Il cardinale Matteo Zuppi è sempre il benvenuto a Mosca". Lo dice ad Avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede, Ivan Soltanovsky, alla vigilia del nuovo viaggio dell'arcivescovo di Bologna in Russia. Inizia domani - riferisce infatti il giornale della Cei - la terza visita di Zuppi a Mosca che già da oggi sarà in città. Tre giornate di incontri e colloqui che si concluderanno mercoledì che arrivano dopo la visita a luglio in Ucraina dove il cardinale era entrato anche in un campo di detenuti dell'esercito russo e dove aveva ricevuto la richiesta di fare altrettanto in Russia per verificare le condizioni di chi è stato catturato dai militari del Cremlino. L'ambasciatore russo, nel colloquio con Avvenire, parla dell'opera svolta da Zuppi per la liberazione e lo scambio di prigionieri: "Ogni volta che si riesce a raggiungere un'intesa, si tratta di un risultato di grande rilevanza, che naturalmente accogliamo con favore. Siamo molto grati al cardinale Zuppi per il suo contributo". Quanto invece allo scambio di prigionieri civili, "si tratta di un tema nuovo ed è ancora difficile dire quali sviluppi potrà avere. Sarà necessario un lavoro approfondito per stabilire con precisione chi rientri in questa categoria. Sulla base degli elenchi ricevuti finora, è ancora difficile valutare in quale misura tali scambi saranno possibili", dice il diplomatico. Infine per Soltanovsky "il riarmo dell'Europa è un processo pericoloso ed è, purtroppo, anche il risultato della completa assenza di dialogo tra Russia e Paesi della Ue. Osserviamo che una parte delle élite europee cerca di riarmare non soltanto i Paesi, ma anche le menti e i cuori degli europei che vivono gravi problemi economici. Sono proprio queste forze a sabotare il processo di pace in Ucraina".
Ucraina: attacchi russi in regione Zaporizhzhia, 3 morti e 4 feriti
Ennesima notte di fuoco in Ucraina. Secondo quanto riportato su Telegram da Mykhailo Semikin, capo ad interim dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavriyske. "Il nemico ha colpito un'auto che stava attraversando il villaggio. Il veicolo ha preso fuoco e un uomo e una donna sono stati uccisi", ha scritto. Un'altra vittima e quattro feriti, secondo quanto riporta Ukrinform, si registrano, invece, in un attacco russo a Komyshuvakha, sempre nella regione di Zaporizhzhia