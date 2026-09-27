Papa Leone XIV oggi in visita a Lourdes, il programma e cosa sapere

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Papa Leone XIV oggi a Lourdes, il programma del viaggio apostolico e cosa sapere

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La terza giornata della visita del Pontefice in Francia si svolge interamente a Lourdes. Diversi appuntamenti in programma per Prevost, dall’incontro con i vescovi della Conferenza episcopale alla messa nella Prairie del Santuario. In serata la preghiera del Santo Rosario e la processione aux flambeaux

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Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata della visita, che è iniziata venerdì 25 e si concluderà lunedì 28, oggi si svolgerà interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il Pontefice.

Il programma ufficiale di domenica 27 settembre

Secondo il programma diffuso dal Vaticano, il terzo giorno in Francia di Papa Leone è interamente a Lourdes. Alle ore 9 previsto l’incontro con i vescovi della Conferenza episcopale di Francia presso l’emiciclo Sainte-Bernadette del Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Alle 11 la Santa Messa nella Prairie del Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Nel pomeriggio, alle 15.30, ci sarà l’incontro con gli operatori e gli assistiti dell’Accueil Notre-Dame presso il Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Alle 16.45 l’incontro privato con le religiose di vita contemplativa presso il Monastero del Carmelo di Lourdes. Infine in serata, alle ore 21, la preghiera del Santo Rosario e processione aux flambeaux presso il Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

L’incontro con le vittime di abusi

Nelle scorse settimane è trapelato che nella giornata odierna il Papa dovrebbe avere un incontro privato con 7 vittime di violenza sessuale nella Chiesa, come confermato dalla Conferenza episcopale francese. Il vescovo di Tarbes-Lourdes, monsignor Jean-Marc Micas, ha precisato che "il luogo, la composizione della delegazione e l'orario saranno tenuti riservati per tutelare le persone che hanno accettato di partecipare a questo incontro". Saranno persone singole e non "collettivi".

Pope Leo XIV hail Holy Queen prayer outside Notre-Dame Cathedral, Paris 25 September 2026. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

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