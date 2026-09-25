Papa Leone XIV in Francia, lo accolgono a Parigi Emmanuel e Brigitte Macron. FOTO
Papa Leone XIV è giunto a Parigi per l'inizio del suo viaggio apostolico in Francia. Partito da Fiumicino e atterrato all'aeroporto di Orly, il pontefice è stato accolto al suo arrivo dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte. "Siamo qui per portare un messaggio di pace", ha detto Papa Prevost. Quello di Leone è il primo viaggio apostolico di un pontefice in Francia dopo 18 anni. Dopo la prima tappa a Parigi, si recherà a Loured e Metz
- Papa Leone XIV è giunto oggi a Parigi per l'inizio del suo viaggio apostolico in Francia, che per quattro giorni lo porterà anche a Lourdes e Metz. Il pontefice, partito da Roma Fiumicino e atterrato all'aeroporto parigino di Orly, è stato accolto al suo arrivo dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte.
- "Benvenuto in Francia, santissimo Padre'', ha scritto Macron in un messaggio pubblicato su X, allega un breve video di lui e della moglie Brigitte mentre accolgono il pontefice sulla pista dell'aeroporto di Orly. Dopo l'arrivo Papa Prevost ha raggiunto l'Eliseo insieme al presidente francese e alla première dame. Macron e Leone XIV avranno ora un colloquio privato, secondo quanto riferito.
- Durante il volo da Roma a Parigi, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. "Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo", ha detto davanti ai giornalisti che lo hanno accompagnato nel viaggio.
- Quello di Leone XIV è il primo viaggio apostolico di un pontefice in Francia dopo 18 anni. Inoltre, Prevost è il terzo papa della storia ricevuto all'Eliseo, dopo Giovanni Paolo II, ricevuto nel 1980 da Valéry Giscard d'Estaing, e Benedetto XVI, accolto da Nicolas Sarkozy nel 2008.
- Dopo la visita all'Eliseo, il pontefice pronuncerà il suo primo discorso alle autorità del Paese, per poi recarsi a pranzo alla Nunziatura apostolica. Il programma del pomeriggio prevede altre due importanti tappe: la visita all'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura presso la sede Unesco e la celebrazione dei vespri nella Cattedrale di Notre Dame. Leone sarà il primo Pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019.
- Ultima tappa della prima giornata, la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis. Sono attesi all'evento 80mila giovani. A Parigi, è prevista anche la Santa messa in Place de la Concorde. Successivamente il pontefice si trasferirà a Lourdes e infine a Metz. Il rientro a Roma è previsto per lunedì 28 settembre.
- Parlando ai giornalisti durante il viaggio, il pontefice ha affrontato anche la questione della crisi dei migranti a Ceuta. "L'ho seguita dal primo giorno, è una crisi che ha cause diverse", ha detto, ribadendo che "dobbiamo cercare di rispondere per evitare situazioni come questa che è stata una vera crisi umanitaria".
- Durante la sua visita, il Papa ha ricevuto diversi doni dal presidente Macron. Secondo quanto si apprende, il regalo più simbolico è una vetrata che rappresenta il volto della Vergine Maria, realizzata dall'artista Claire Tabouret. L'opera fa parte di sei vetrate concepite per la cattedrale di Notre-Dame, che saranno montate nel prossimo dicembre.
- Il pontefice ha ricevuto in dono anche un piccolo pezzo del Dna sintetico sul quale è stato applicato un esemplare unico del Vangelo secondo Marco, in versione bilingue (greco antico e francese). Il terzo regalo rappresenta una croce nera fatta di ferrite magnetica in riferimento alla vocazione di Cristo, realizzata dall'artista francese Lydie Arickx. Come ultimo dono, l'opera di Louis Abelly consacrata alla vita di San Vincenzo de' Paoli.
- Anche il presidente del Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, ha salutato il pontefice. "Benvenuto in Francia a Sua Santità Papa Leone XIV", ha scritto in un post su X. "Che questa visita sia un momento di gioia e di speranza per i cattolici di Francia e un messaggio di fratellanza per tutti i francesi", ha aggiunto.