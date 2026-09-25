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Papa Leone XIV in Francia, lo accolgono a Parigi Emmanuel e Brigitte Macron. FOTO

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Papa Leone XIV è giunto a Parigi per l'inizio del suo viaggio apostolico in Francia. Partito da Fiumicino e atterrato all'aeroporto di Orly, il pontefice è stato accolto al suo arrivo dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte. "Siamo qui per portare un messaggio di pace", ha detto Papa Prevost. Quello di Leone è il primo viaggio apostolico di un pontefice in Francia dopo 18 anni. Dopo la prima tappa a Parigi, si recherà a Loured e Metz

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    IPA88948013 - Pope Leo XIV is welcomed by French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron at Paris-Orly International Airport in Orly, France, on September 25, 2026, during his visit to France. //HARSIN_harsin0096/Credit:Isa Harsin/SIPA/2609251045

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