Kate Middleton visita un ente benefico: look british con blazer principe di Galles. FOTO
La principessa del Galles ha visitato il Forward Trust, un ente che sostiene le persone in recupero da dipendenze e le aiuta a ricostruire la loro vita. Per l'occasione Kate Middleton ha optato per un look sobrio ma di classe: pantalone a sigaretta marrone scuro, dello stesso colore del maglioncino sottile usato come sottogiacca. Poi capelli sciolti e trucco naturale, il tutto completato da semplici orecchini e collana d’oro
- Kate Middleton è tornata a visitare il Forward Trust, un ente benefico a Southend, città che affaccia sul mare nell’Essex, a est di Londra.
- La visita della principessa di Galles al Forward Trust è avvenuta oggi, 24 settembre, in occasione della settimana di sensibilizzazione sulla dipendenza.
- L’ente benefico, di cui Kate Middleton è sostenitrice dal 2021, si occupa infatti di supportare le persone nella fase di recupero dopo una dipendenza con l’obiettivo di aiutarle a ricostruire la propria vita.
- Durante la sua visita all’ente, Kate è stata accompagnata a fare un giro del centro dal Ceo del Forward Trust, Mike Trace. I due hanno parlato dei progetti futuri e del lavoro fatto finora dall’ente che, ogni anno, aiuta decine di persone.
- Nel corso della giornata la principessa di Galles si è intrattenuta anche con alcune persone che lavorano nella struttura e anche con alcuni ospiti, con i quali Kate si è confrontata mostrandosi sempre interessata e sorridente.
- Per l’occasione, la futura regina britannica ha optato per un look sobrio ma sempre elegante e raffinato. A dare un tocco british, dai toni caldi marroni e beige, è il blazer in tessuto principe di Galles.
- Il resto del look è costruito sulla stessa palette neutra e calda della giacca. I pantaloni a sigaretta aderenti di un marrone molto scuro sono dello stesso colore del maglione: un accostamento coordinato che slancia la figura.
- Il vero protagonista del look è il blazer: una giacca sartoriale doppiopetto sui toni del beige, crema, marrone e nero. Il capo, con il classico disegno a quadrati più grandi e più piccoli dei tessuti in lana britannici, è reso più raffinato dalle spalle strutturate e dai bottoni scuri.
- A completare il look sono le scarpe a mocassino in pelle testa di moro e i gioielli. Al collo la principessa di Galles indossa una collana corta a maglie dorate, coordinata con dei piccoli orecchini dorati e un vistoso anello alla mano sinistra.
- Come spesso accade, Kate Middleton ha scelto di lasciare i capelli sciolti, ordinati in morbide onde. Il trucco è molto naturale: leggero ombretto con matita sugli occhi e per le labbra un rossetto sui toni del nude.