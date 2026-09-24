La principessa del Galles ha visitato il Forward Trust, un ente che sostiene le persone in recupero da dipendenze e le aiuta a ricostruire la loro vita. Per l'occasione Kate Middleton ha optato per un look sobrio ma di classe: pantalone a sigaretta marrone scuro, dello stesso colore del maglioncino sottile usato come sottogiacca. Poi capelli sciolti e trucco naturale, il tutto completato da semplici orecchini e collana d’oro