Nucleare, a che punto è lo sviluppo dei piccoli reattori modulari?

L’Italia ha approvato in via definitiva il ddl delega Pichetto per dotarsi nuovamente di una legislazione in materia. Si punta sugli Small modular reactor (Smr), modelli ancora in fase sperimentale. Ma come funzionano? E come procede la loro progettazione nel mondo? Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 23 settembre 2026