A Menlo Park Mark Zuckerberg presenta i nuovi Meta VR Glasses: circa 100 grammi di peso, 1.299 dollari e arrivo previsto nella primavera del 2027. Schermi virtuali, gaming, lavoro e videochiamate con avatar fotorealistici. E l’AI di Muse si prepara a diventare l’interfaccia degli occhiali intelligenti

A Menlo Park, in California, Mark Zuckerberg ha presentato i Meta VR Glasses, il dispositivo VR più avanzato realizzato finora dall’azienda. La caratteristica più evidente è il design: il dispositivo ha una forma simile a quella di un paio di occhiali tradizionali e rinuncia alle classiche cinghie dei visori VR. Per contenere il peso sulla testa, batteria e processore sono stati spostati in un piccolo dispositivo separato.

Immaginate di poter avere un posto a bordo campo al Madison Square Garden durante le NBA Finals, di poter vedere film con il formato d’immagine IMAX esteso, oltre a contenuti in 3D, Dolby Vision e audio spaziale Dolby Atmos. E ancora, immaginate una postazione di lavoro con più monitor virtuali o una console per giocare. Il tutto dentro un paio di occhiali che pesano circa 100 grammi. È questa la nuova scommessa di Meta sulla realtà virtuale.

I nuovi VR Glasses

I Meta VR Glasses possono creare davanti agli occhi dell’utente un grande schermo virtuale oppure diversi schermi contemporaneamente. Possono essere collegati a un Mac o a un PC Windows, sia in modalità wireless sia attraverso USB-C, permettendo di continuare a lavorare utilizzando anche la propria tastiera e il proprio mouse. Meta ha previsto inoltre una tastiera e un touchpad virtuali controllabili attraverso i gesti delle mani. Una normale scrivania può così diventare una superficie di lavoro digitale senza la necessità di portare con sé un monitor.

L'esperienza cinematografica

A rendere possibile un utilizzo meno isolato è il passthrough a colori: attraverso le fotocamere, l’utente può continuare a vedere la tastiera, il telefono, la scrivania e ciò che accade intorno a sé. Lo stesso principio vale per l’intrattenimento. Gli occhiali possono creare uno schermo di grandi dimensioni per guardare un film durante un volo oppure trasformarsi in un ambiente immersivo per il gaming. Meta punta anche sull’esperienza cinematografica: i Meta VR Glasses sono il primo dispositivo VR certificato IMAX Enhanced e permettono di accedere a contenuti compatibili in formato IMAX esteso, oltre a film in 3D e contenuti con Dolby Vision e Dolby Atmos.

Il gaming

Il gaming rimane una componente importante della piattaforma. Meta ha annunciato più di 75 giochi disponibili al lancio e utilizzabili attraverso i gesti delle mani. Gli utenti potranno inoltre accedere all’intero catalogo Meta Quest, composto da migliaia di titoli, e utilizzare i controller Touch Plus. È previsto anche il supporto a Xbox Cloud Gaming, con la possibilità di giocare in streaming collegando un gamepad Bluetooth. Un dispositivo da gaming portatile potrà invece essere collegato agli occhiali senza fili o tramite USB-C e utilizzato su un grande schermo virtuale.

Le videochiamate

Tra le funzioni più particolari dei nuovi occhiali c’è quella dedicata alle videochiamate. Meta sta sviluppando una tecnologia capace di creare una rappresentazione digitale fotorealistica dell’utente, comprese espressioni e reazioni in tempo reale, una sorta di ologramma digitale. Chi indossa i Meta VR Glasses può vedere l’interlocutore davanti a sé, mentre l’audio colloca la sua voce nello spazio. Non è però necessario che tutti i partecipanti alla chiamata abbiano gli occhiali: chi utilizza uno smartphone o un computer può continuare a partecipare alla conversazione dal proprio dispositivo. Secondo Meta, il sistema funziona con applicazioni come WhatsApp e Zoom. L’obiettivo è aumentare la sensazione di presenza nelle comunicazioni a distanza. Una riunione di lavoro mentre si è in viaggio, una conversazione con la famiglia o una festa di compleanno possono diventare esperienze più simili a un incontro nella stessa stanza.