Alcune disposizioni a tutela dei minorenni esistono già ma l’impegno di Meta, dopo la stipula dell’accordo in tribunale, è quello di mantenere, rivedere e migliorare tali misure. In primis, la richiesta è quella di applicare dei blocchi automatici agli account degli adolescenti in base alle fasce orarie. Entro sei mesi, Meta dovrà introdurre una funzione automatica per la quale gli account dei ragazzi tra i 13 e i 17 anni saranno bloccati da mezzanotte alle 6 del mattino. Inoltre, le notifiche saranno disattivate per tutta la notte, dalle 22 alle 7, e anche di giorni durante l’orario scolastico. Queste funzioni potranno essere revocate solo da un genitore. Qualora anche Snap, TikTok e YouTube decidessero di attenersi agli stessi obblighi accettati da Meta, il blocco notturno sarà esteso dalle 22 alle 7 e il limite giornaliero ridotto a un’ora per app.

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