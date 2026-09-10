Meta lancia l'IA personale Muse: la band cambia nome social

Un'intelligenza artificiale capace di operare direttamente nei servizi dell'utente, dalle email ai pagamenti. Il sistema lavora anche in autonomia, richiedendo conferma solo per le azioni sensibili e mantenendo un registro completo delle attività. Intanto la rock band Muse cambia i propri identificativi social in @museband: il precedente @muse è ora associato all'agente AI di Meta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Meta lancia Muse, un agente IA personale pensato per operare al posto dell'utente. A differenza dei tradizionali assistenti virtuali, non si limita a rispondere alle domande: esegue azioni concrete, collegandosi - su scelta di una persona - ai servizi usati quotidianamente, dalle email ai pagamenti fino allo shopping.

Operatività continua e automazione Muse può restare attivo anche dopo la chiusura dell'app, gestendo attività che richiedono più tempo e riattivandosi quando si verifica un cambiamento o serve un'approvazione, ad esempio prima di inviare un'email o completare un acquisto. Meta, in un post ufficiale, sottolinea che l'agente è progettato per essere immediatamente utilizzabile da chiunque, senza competenze tecniche.

Controllo e privacy dell'utente L'azienda evidenzia che Muse opera in un ambiente informatico delicato, con un proprio browser, senza accesso a password o metodi di pagamento. Ogni operazione sensibile richiede conferma e l'utente può consultare un registro completo delle azioni svolte e pianificate. È possibile scegliere quali app connettere, definire i livelli di accesso, modificare i permessi o disconnettere i servizi in qualsiasi momento. Le interazioni possono essere escluse dall'addestramento dei modelli di Meta. Leggi prima Processo Meta, le misure dell'Europa contro la dipendenza social

Disponibilità e piattaforme Muse è in fase di lancio negli Stati Uniti, riservata agli over 18 su iOS, Android e muse.ai. Arriverà anche sugli occhiali smart di Meta e su WhatsApp.

La corsa all'AI: l'annuncio di OpenAI Nel frattempo OpenAI presenta Images 2.5, nuova generazione dello strumento di generazione visiva con funzionalità pensate per utenti e aziende. La società segnala che ogni settimana vengono create oltre 3 miliardi di immagini tramite ChatGpt. Leggi prima Coxon e gli altri, quelli che evocano lo scenario Terminator per l'IA

Il caso del nome "Muse" sui social La rock band britannica Muse ha modificato i propri identificativi sui social media cambiandoli in @museband, dopo anni di utilizzo del precedente @muse. Quel nome utente è ora associato, su X e Instagram, all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Secondo quanto riportato da siti specializzati tra cui Engadget,il cambio era stato individuato già a giugno, ma è diventato evidente al grande pubblico con il debutto ufficiale dell'agente AI che ha iniziato a operare tramite l'account un tempo legato al gruppo di Matt Bellamy.