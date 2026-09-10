Co-fondatore e chief scientist di OpenAI, lasciò nel 2024, dopo aver spinto qualche mese prima per far dimettere Sam Altman dal consiglio d’amministrazione (senza successo). Aveva dedicato gli ultimi anni al problema della superintelligenza e dell'allineamento, cioè a come evitare di perdere il controllo di un'intelligenza artificiale superiore a quella umana. È uno dei precedenti più importanti, anche se non ha mai rilasciato una dichiarazione pubblica dicendo che OpenAI avrebbe distrutto l'umanità.

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