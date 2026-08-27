Dalla tassazione dell'AI ai lavori riservati agli esseri umani: a proporre misure per contenere l'impatto negativo della tecnologia è il magnate tech Bill Gates, che con una svolta rispetto all'ottimismo degli anni scorsi, mette il mondo in guardia contro l'ingerenza dell'intelligenza artificiale. "Non mi piace dare cattive notizie alla gente o dire che l’innovazione possa avere conseguenze globalmente negative, ma siamo arrivati a questo punto", ha detto il fondatore di Microsoft in un'intervista al New York Times .

"Il mondo ha bisogno di un piano" per gestire gli effetti di questa tecnologia sulle nostre società, avverte in un lungo messaggio in linea con la posizione espressa di recente da altri big player del settore come Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) e Sam Altman (OpenAI). Il cofondatore di Microsoft ha inoltre sollecitato anche l’istituzione di un organismo internazionale di supervisione dell’IA, che si ispirerebbe all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) e all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao).

Posti di lavoro a rischio

"Molti posti spariranno per sempre. Nel 1933 durante la Grande Depressione, la disoccupazione negli Stati Uniti raggiunse il 25%. L'IA potrebbe non raggiungere tali livelli, ma il suo impatto non si esaurirà in un ciclo economico", ha avvertito esortando i governi a riservare il 40% dei posti di lavoro ai soli esseri umani. "Mi piace la frase 'riservati agli umani' perché mi fa pensare alle riserve naturali, posti dove si potrebbero costruire edifici e strade ma che abbiamo deciso di preservare perché sarebbero una perdita troppo grande", ha spiegato nel suo saggio. Per affrontare le sfide poste dalla nuova tecnologia, Gates ha invitato le autorità di tutto il mondo, inclusa la Cina, a collaborare.