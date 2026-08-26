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Nvidia, ricavi sopra le attese: "IA è al suo punto di svolta"

Economia
©Ansa

I ricavi sono stati pari a 96,2 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 46,7 dello stesso periodo dello scorso anno (+106% su base annua e +18% rispetto al trimestre precedente). L'utile netto ha raggiunto i 59,7 miliardi di dollari, più del doppio rispetto all'anno scorso (+118%)

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Nvidia chiude il secondo trimestre con ricavi in crescita del 106% a 96,2 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L'utile per azione, escluse le voci straordinarie - un indicatore chiave per gli investitori - si è attestato a 2,22 dollari, considerevolmente meglio dei 2,09 dollari previsti dagli analisti, secondo il consenso di FactSet. Per il terzo trimestre il colosso dei chip prevede ricavi fra 105,84 e 110,16 miliardi. "L'intelligenza artificiale è al suo punto di svolta", ha detto l'amministratore delegato Jensen Huang. Nonostante i risultati positivi, i titoli di Nvidia sono in calo a Wall Street nelle contrattazioni after hours. Dall'inizio dell'anno le azioni Nvidia hanno giadagnato oltre il 12%. 

Utile netto in aumento del 126%

Nvidia ha registrato un utile netto in aumento del 126% a 59,7 miliardi di dollari, battendo le attese degli analisti per il 15mo trimestre consecutivi. Il gigante dei chip per l'intelligenza artificiale, con una capitalizzazione di mercato superiore a 5 trilioni di dollari, ha affermato di non aver incluso nelle sue previsioni alcunA vendita di chip per data center provenienti dalla Cina. I risultati di Nvidia sono considerati un indicatore chiave per il mercato dell'IA, poiché i suoi chip alimentano la maggior parte dei principali data center e dei modelli di Intelligenza artificiale avanzati a livello globale. Il colosso dei chip è considerato l'indicatore chiave della frenesia degli investimenti nell'intelligenza artificiale, con i suoi risultati fortemente influenzati dalle mega acquisizioni da parte di giganti dell'IA come OpenAI, Anthropic, Meta e Google.

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