Nvidia, ricavi sopra le attese: "IA è al suo punto di svolta"

I ricavi sono stati pari a 96,2 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 46,7 dello stesso periodo dello scorso anno (+106% su base annua e +18% rispetto al trimestre precedente). L'utile netto ha raggiunto i 59,7 miliardi di dollari, più del doppio rispetto all'anno scorso (+118%)

Nvidia chiude il secondo trimestre con ricavi in crescita del 106% a 96,2 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L'utile per azione, escluse le voci straordinarie - un indicatore chiave per gli investitori - si è attestato a 2,22 dollari, considerevolmente meglio dei 2,09 dollari previsti dagli analisti, secondo il consenso di FactSet. Per il terzo trimestre il colosso dei chip prevede ricavi fra 105,84 e 110,16 miliardi. "L'intelligenza artificiale è al suo punto di svolta", ha detto l'amministratore delegato Jensen Huang. Nonostante i risultati positivi, i titoli di Nvidia sono in calo a Wall Street nelle contrattazioni after hours. Dall'inizio dell'anno le azioni Nvidia hanno giadagnato oltre il 12%.