 Esenzione bollo auto 2027, domande e risposte sulla sospensione | Sky TG24
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Sospensione bollo 2027, cosa accadrà alle auto elettriche? Domande e risposte sullo stop

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Rimane da chiarire lo scenario per i veicoli elettrici puri immatricolati da più di cinque anni che, paradossalmente, l’anno prossimo potrebbero dover pagare la tassa da cui saranno esentati invece quelli a motore termico. Di questo e di altri aspetti dello stop all’imposta si è parlato nella puntata del 17 settembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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