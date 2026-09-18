Rimane da chiarire lo scenario per i veicoli elettrici puri immatricolati da più di cinque anni che, paradossalmente, l’anno prossimo potrebbero dover pagare la tassa da cui saranno esentati invece quelli a motore termico. Di questo e di altri aspetti dello stop all’imposta si è parlato nella puntata del 17 settembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24