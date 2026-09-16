 Gas russo, quanto ne arriva ancora in Europa e quali Paesi spendono di più | Sky TG24
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Gas russo, quanto ne arriva ancora in Italia?

Gas russo, quanto ne arriva ancora in Europa e quali Paesi spendono di più?

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Ansa e SkyTG24

Al centro del dibattito politico è tornato il tema degli acquisti di gas da Mosca dopo un intervento del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a cui hanno risposto i russi. Ma quanto gas arriva ancora da Mosca in Europa? Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 15 settembre 2026

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