Al centro del dibattito politico è tornato il tema degli acquisti di gas da Mosca dopo un intervento del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a cui hanno risposto i russi. Ma quanto gas arriva ancora da Mosca in Europa? Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 15 settembre 2026