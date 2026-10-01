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Bolletta della luce, quanto si risparmia scegliendo l'offerta migliore sul mercato

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L’inflazione vola al 4,2%, spinta soprattutto dall’aumento del costo dell’energia. Un contesto, questo, nel quale diventa sempre più importante selezionare una delle proposte più vantaggiose sul mercato per la fornitura di energia elettrica. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 30 settembre

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Economia: Ultime gallery

Bolletta luce, quanto si risparmia scegliendo l'offerta migliore

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