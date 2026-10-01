BMW, taglio del 20% dei manager nel 2027: verranno sostituiti dall'AI

Una nuova organizzazione delle divisioni, uscite volontarie, meno manager e più intelligenza artificiale nei processi. Sono alcuni degli interventi annunciati da Bmw al Capital Market Day per ridurre i propri costi. Il gruppo tedesco dridurrà del 20% i manger entro la metà del 2027

Meno manager e più intelligenza artificiale. Al Capital Market day di Monaco di Baviera Bmw ha annunciato un piano di ristrutturazione incentrato sull'AI, sulla riduzione dei quadri dirigenziali e sul lancio di due nuovi modelli, per riconquistare la fiducia degli investitori dopo una serie di avvisi sugli utili e un forte calo del prezzo delle azioni.

Il programma a medio termine

L'azienda automobilistica tedesca ha illustrato un programma di esuberi che dovrebbe interessare circa 8.000 posti di lavoro in Germania. Bmw, le cui azioni hanno perso oltre un terzo del loro valore nell'ultimo anno toccando il livello più basso da oltre sei anni, ha presentato il piano di rilancio fissando un obiettivo: un margine sull'auto fra il 3 e il 5% nel 2028. Per l'inizio degli anni '30, l'azienda punta a tornare in una fascia di margine tra l'8% e il 10%, in aumento rispetto al 2,3% registrato negli ultimi risultati.

Per farlo il management punta a "semplificare l'attività, tagliare i costi e aumentare le vendite di modelli di alta gamma", spiegano a Bloomberg gli analisti. L'obiettivo del gruppo è di "recuperare la profittabilità deteriorata dalla guerra sui prezzi con la Cina, dagli investimenti nell'aggiornamento della gamma di auto elettriche e dalle ripercussioni della guerra sui ricavi".