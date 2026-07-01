BMW X5 2026, motorizzazioni e caratteristiche del nuovo suv

La quinta generazione della Bmw X5 cambia radicalmente introducendo la piattaforma G65, un design legato alla Neue Klasse e una gamma con benzina, diesel, plug-in hybrid, elettrica e idrogeno. La produzione partirà a Spartanburg nell’agosto 2026, con il lancio internazionale delle prime versioni a fine novembre.
La nuova Bmw X5 entra nella quinta generazione e cambia impostazione tecnica senza abbandonare la formula originaria del grande suv premium a cinque posti. Il modello nasce con codice G65 e porta sulla gamma X alcune soluzioni della Neue Klasse, a partire dal linguaggio stilistico più verticale e dalla nuova architettura digitale interna. La produzione è prevista nello stabilimento americano di Spartanburg da agosto 2026, con lancio delle prime versioni a fine novembre e arrivo delle varianti elettrica e plug-in hybrid nei primi mesi del 2027.
Bmw X5 2026 design e dimensioni
Le proporzioni restano quelle tipiche della X5, ma il frontale diventa più verticale, con doppio rene illuminato Iconic Glow e nuova firma luminosa double-X. Le maniglie tradizionali lasciano spazio ai Bmw Winglets, elementi integrati nella fiancata con apertura elettrica. La gamma prevede undici tinte esterne e cerchi fino a 23 pollici, con pacchetti M Sport e M Sport Pro per le versioni più sportive. Le dimensioni confermano il posizionamento nel segmento dei grandi suv. La Bmw X5 40 xDrive misura 4.994 mm in lunghezza, 2.000 mm in larghezza e 1.751 mm in altezza, con passo di 3.035 mm. Il bagagliaio delle versioni termiche parte da 655 a 1.850 litri, mentre le plug-in hybrid scendono a 525-1.680 litri per la presenza della batteria sotto il pianale.
Bmw X5 2026 interni e tecnologia
L’abitacolo cambia con una plancia più orizzontale e con il nuovo Bmw Panoramic iDrive basato su Bmw Operating System X. La dotazione può includere Panoramic Vision proiettato alla base del parabrezza, display centrale ridisegnato, Head-Up Display 3D e Passenger Screen. L’ambiente interno punta su materiali più ricercati, con superfici decorative anche in ardesia, soluzione proposta da Bmw come elemento opzionale.
Bmw X5 2026 motorizzazioni
La gamma nasce con cinque tecnologie di propulsione. Le versioni benzina e diesel usano tecnologia mild hybrid a 48 Volt, affiancate da plug-in hybrid, dalla prima iX5 elettrica a batteria e dalla futura iX5 Hydrogen, attesa in una fase successiva come primo modello Bmw a idrogeno prodotto in serie. La X5 40 xDrive utilizza un sei cilindri benzina 3.0 da 400 CV e 580 Nm, con cambio Steptronic a otto rapporti e trazione integrale. Lo 0-100 km/h richiede 5,3 secondi, la velocità massima è limitata a 250 km/h e i consumi WLTP indicati per la configurazione tedesca sono compresi tra 8,7 e 9,2 l/100 km. La X5 40d xDrive resta il riferimento diesel. Il sei cilindri 3.0 con sovralimentazione multistadio e mild hybrid a 48 Volt eroga 313 CV e 670 Nm. Lo 0-100 km/h viene chiuso in 6,1 secondi, con velocità massima limitata a 230 km/h e consumi WLTP compresi tra 7,0 e 7,3 l/100 km. La X5 50e xDrive plug-in hybrid abbina il sei cilindri benzina 3.0 a un motore elettrico integrato nel cambio automatico a otto rapporti. La potenza di sistema è di 489 CV con 700 Nm, la batteria ha capacità netta di 26,5 kWh e consente 86-102 km WLTP in elettrico. La ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW, con tempo minimo di 3 ore da 0 al 100 per cento. Al vertice della gamma plug-in si posiziona la X5 M60e xDrive, sempre con sei cilindri 3.0 e motore elettrico, ma con potenza complessiva di 612 CV e 800 Nm. Lo 0-100 km/h richiede 4,5 secondi, la velocità massima è limitata a 250 km/h e l’autonomia elettrica WLTP è compresa tra 81 e 98 km. Sul fronte dinamico la nuova X5 adotta sospensioni adattive di serie e distribuzione dei pesi vicina al 50:50. Tra gli optional sono previsti Adaptive Chassis Control e Adaptive Chassis Control Professional con stabilizzazione antirollio, mentre la sterzatura integrale può ridurre il diametro di sterzata. I sistemi di assistenza rientrano nella logica Bmw Symbiotic Drive, con funzioni di livello 2 e interazione più fluida tra intervento elettronico e comandi del guidatore.
Bmw iX5 elettrica e X5 Hydrogen
La nuova iX5 60 xDrive introduce sulla X5 la tecnologia elettrica Bmw eDrive di sesta generazione. Ha due motori elettrici, trazione integrale, 578 CV e 805 Nm. La batteria netta da 141 kWh lavora con architettura a 800 Volt, ricarica in corrente continua fino a 460 kW e tempo 10-80 per cento di 23 minuti. L’autonomia Wltp raggiungibile in configurazione arriva a 845 km. La iX5 Hydrogen arriverà nel 2028 e userà un sistema fuel cell di terza generazione, serbatoi Bmw Hydrogen Flat Storage e batteria ad alta tensione.