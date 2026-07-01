BMW X5 2026, motorizzazioni e caratteristiche del nuovo suv

Bmw X5 2026 motorizzazioni

La gamma nasce con cinque tecnologie di propulsione. Le versioni benzina e diesel usano tecnologia mild hybrid a 48 Volt, affiancate da plug-in hybrid, dalla prima iX5 elettrica a batteria e dalla futura iX5 Hydrogen, attesa in una fase successiva come primo modello Bmw a idrogeno prodotto in serie. La X5 40 xDrive utilizza un sei cilindri benzina 3.0 da 400 CV e 580 Nm, con cambio Steptronic a otto rapporti e trazione integrale. Lo 0-100 km/h richiede 5,3 secondi, la velocità massima è limitata a 250 km/h e i consumi WLTP indicati per la configurazione tedesca sono compresi tra 8,7 e 9,2 l/100 km. La X5 40d xDrive resta il riferimento diesel. Il sei cilindri 3.0 con sovralimentazione multistadio e mild hybrid a 48 Volt eroga 313 CV e 670 Nm. Lo 0-100 km/h viene chiuso in 6,1 secondi, con velocità massima limitata a 230 km/h e consumi WLTP compresi tra 7,0 e 7,3 l/100 km. La X5 50e xDrive plug-in hybrid abbina il sei cilindri benzina 3.0 a un motore elettrico integrato nel cambio automatico a otto rapporti. La potenza di sistema è di 489 CV con 700 Nm, la batteria ha capacità netta di 26,5 kWh e consente 86-102 km WLTP in elettrico. La ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW, con tempo minimo di 3 ore da 0 al 100 per cento. Al vertice della gamma plug-in si posiziona la X5 M60e xDrive, sempre con sei cilindri 3.0 e motore elettrico, ma con potenza complessiva di 612 CV e 800 Nm. Lo 0-100 km/h richiede 4,5 secondi, la velocità massima è limitata a 250 km/h e l’autonomia elettrica WLTP è compresa tra 81 e 98 km. Sul fronte dinamico la nuova X5 adotta sospensioni adattive di serie e distribuzione dei pesi vicina al 50:50. Tra gli optional sono previsti Adaptive Chassis Control e Adaptive Chassis Control Professional con stabilizzazione antirollio, mentre la sterzatura integrale può ridurre il diametro di sterzata. I sistemi di assistenza rientrano nella logica Bmw Symbiotic Drive, con funzioni di livello 2 e interazione più fluida tra intervento elettronico e comandi del guidatore.