Estate, quasi 2 milioni di turisti scelgono il noleggio dell'auto

I dieci consigli di ANIASA per un nolo senza sorprese e in sicurezza: dalla prenotazione alla riconsegna del veicolo, ecco come evitare errori, costi inattesi e spiacevoli inconvenienti

Ogni giorno oltre 22.000 clienti, tra italiani e stranieri, ritireranno un veicolo in aeroporti, stazioni, città d'arte e principali località turistiche. Una scelta diffusa perché offre libertà di movimento e in alcuni casi costituisce un’alternativa obbligata se si intende visitare una delle numerose località del nostro Paese riconosciute come patrimonio dall’UNESCO, difficilmente raggiungibili con altri mezzi di trasporto.

L’estate porta con sé ferie, vacanze e, quindi, spostamenti. Parte della mobilità sono anche i viaggi in auto, in particolare con auto a noleggio a breve termine: la stagione estiva è il periodo dell'anno in cui questa pratica registra il suo picco di utilizzo. Secondo le stime di ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, quest’anno saranno circa 2 milioni le persone che tra luglio e settembre sceglieranno un'auto a noleggio per muoversi durante le vacanze.

I consigli di Aniasa

In occasione dell'esodo estivo, ANIASA ribadisce le principali regole da seguire prima, durante e dopo il noleggio attraverso un vademecum pratico che aiuta gli automobilisti a vivere l'esperienza in modo semplice e trasparente. Il decalogo si concentra su ogni fase del viaggi e parte dalla prenotazione. Il consiglio è di prenotare attraverso canali affidabili, distinguendo società di noleggio da broker e intermediari. Sempre nel momento della prenotazione, è utile controllare cosa è incluso nel prezzo e verificare l'eventuale costo dei servizi opzionali, come il seggiolino per bambini.

Altre valutazioni da tenere in considerazione sono le coperture assicurative e le franchigie previste. Inoltre, si consiglia di verificare modalità e tempi di pagamento, compresi eventuali depositi cauzionali e conservare la conferma della prenotazione, preferibilmente via e-mail, con tutte le condizioni del servizio. Un ultimo consiglio prima di partire: ispezionare accuratamente il veicolo e annotare sul contratto ogni eventuale danno già presente.