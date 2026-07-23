Estate, quasi 2 milioni di turisti scelgono il noleggio dell'auto

I dieci consigli di ANIASA per un nolo senza sorprese e in sicurezza: dalla prenotazione alla riconsegna del veicolo, ecco come evitare errori, costi inattesi e spiacevoli inconvenienti
L’estate porta con sé ferie, vacanze e, quindi, spostamenti. Parte della mobilità sono anche i viaggi in auto, in particolare con auto a noleggio a breve termine: la stagione estiva è il periodo dell'anno in cui questa pratica registra il suo picco di utilizzo. Secondo le stime di ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, quest’anno saranno circa 2 milioni le persone che tra luglio e settembre sceglieranno un'auto a noleggio per muoversi durante le vacanze.
Ogni giorno oltre 22.000 clienti, tra italiani e stranieri, ritireranno un veicolo in aeroporti, stazioni, città d'arte e principali località turistiche. Una scelta diffusa perché offre libertà di movimento e in alcuni casi costituisce un’alternativa obbligata se si intende visitare una delle numerose località del nostro Paese riconosciute come patrimonio dall’UNESCO, difficilmente raggiungibili con altri mezzi di trasporto.
I consigli di Aniasa
In occasione dell'esodo estivo, ANIASA ribadisce le principali regole da seguire prima, durante e dopo il noleggio attraverso un vademecum pratico che aiuta gli automobilisti a vivere l'esperienza in modo semplice e trasparente. Il decalogo si concentra su ogni fase del viaggi e parte dalla prenotazione. Il consiglio è di prenotare attraverso canali affidabili, distinguendo società di noleggio da broker e intermediari. Sempre nel momento della prenotazione, è utile controllare cosa è incluso nel prezzo e verificare l'eventuale costo dei servizi opzionali, come il seggiolino per bambini.
Altre valutazioni da tenere in considerazione sono le coperture assicurative e le franchigie previste. Inoltre, si consiglia di verificare modalità e tempi di pagamento, compresi eventuali depositi cauzionali e conservare la conferma della prenotazione, preferibilmente via e-mail, con tutte le condizioni del servizio. Un ultimo consiglio prima di partire: ispezionare accuratamente il veicolo e annotare sul contratto ogni eventuale danno già presente.
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Durante e dopo il viaggio
Preparato tutto in anticipo, si ricorda ai viaggiatori di presentarsi con patente valida e carta di credito, verificandone preventivamente disponibilità, scadenza e le procedure da seguire in caso di guasto, incidente o emergenza. Una volta riconsegnata la vettura, si verifica insieme all'operatore lo stato dell'auto e si richiede una ricevuta che attesti la chiusura del noleggio. Se si lascia il veicolo fuori dall'orario di apertura, si consiglia di fotografarlo prima di depositare le chiavi. Quando si riconsegna l'auto, il livello di carburante dev’essere lo stesso previsto dal contratto per evitare addebiti aggiuntivi.
"Il noleggio è ormai una componente essenziale della mobilità turistica del nostro Paese e rappresenta una soluzione sempre più apprezzata da italiani e visitatori stranieri", ha commentato Italo Folonari, presidente di ANIASA. "Conoscere poche e semplici regole permette di affrontare il noleggio con serenità, scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze ed evitare spiacevoli sorprese, così da godersi pienamente la vacanza."